Software, BFF acquisisce MC3 Informatica Brescia

Brescia. Il cda di BFF, grazie a una delibera, ha firmato un accordo per l’acquisizione di MC3 Informatica Srl (“Mc3”). MC3 è una società con sede a Brescia, che opera nel settore della consulenza informatica, con 7 dipendenti e 4 collaboratori esterni. BFF collabora con MC3 da dieci anni, soprattutto nell’ambito del “factoring systems”: MC3, infatti, ha supportato BFF nell’implementazione iniziale e nella successiva evoluzione dell’attuale sistema di core-factoring della Banca. L’operazione è coerente con il percorso di crescita delineato dalla Banca nel Piano Industriale 2023, in quanto consente l’integrazione verticale di tutte le attività di sviluppo di MC3 legate alla gestione ed evoluzione del sistema informativo nella business unit Factoring & Lending. Il closing è subordinato al decorrere del termine di 90 giorni previsto per la notifica preventiva dell’acquisizione a Banca d’Italia.