Export, 16 imprese vinicole bresciane alla Prowein di Düsseldorf

Brescia. Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, organizzerà e coordinerà la partecipazione di 16 imprese bresciane in un’area collettiva di 172 mq. alla 25esima edizione della fiera Prowein – Salone Internazionale del Vino che si svolgerà a Düsseldorf (Germania) dal 15 al 17 maggio. Il settore vitivinicolo bresciano è da sempre un fulcro fondamentale per il settore agroalimentare della nostra provincia. Le esportazioni per Brescia, infatti, rappresentano il 25% della produzione con un indotto di oltre 90 milioni di Euro. Prowein rappresenta uno strumento strategico per la valorizzazione dei prodotti enologici e del nostro territorio di cui sono espressione. All’edizione del 2019 hanno partecipato 6.100 espositori provenienti da 60 paesi, 59.000 i visitatori.

Di seguito le aziende partecipanti nella collettiva:

1 SOCIETA’ AGRICOLA CASELLO BONDONI DI TOMASI GAETANO S.S.

2 SOCIETA’ AGRICOLA MARANGONA S.S. DI ALESSANDRO CUTOLO E C.

3 AZIENDA AGRICOLA COLLI VAIBO’ DI BULGARINI DIEGO E ARIANNA SOC AGR

4 AZIENDA AGRICOLA F.LLI FRACCAROLI DI FRACCAROLI G – L – L

5 AZIENDA AGRICOLA PILANDRO DI PIETRO LAVELLI

6 CANTINE SCOLARI S.R.L.

7 AZ. AGR. MONTONALE SOCIETA’ AGRICOLA S.S.

8 SOCIETA’ AGRICOLA SILENZI DI TERRA S.R.L.

9 CASA VINICOLA CARLO ZENEGAGLIA E FIGLI S.N.C

10 AZIENDA AGRICOLA SAN GIOVANNI SRL SOCIETA’ AGRICOLA

11 AZ. AGR. CITARI S.S. DI GETTULI GIOVANNA E C. SOCIETA’ AGRICOLA

12 EVENTIFICIO S.R.L.

13 AZ. AGR. FELICIANA DI SBRUZZI MASSIMO

14 CANTINA MARSADRI DI VINCENZO MARSADRI E C. S.N.C.

15 AZIENDA AGRICOLA MONTE CICOGNA SOCIETA’ AGRICOLA

16 CANTINA FRANZOSI DI FRANZOSI BRUNO & FIGLI SAS