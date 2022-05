Franciacorta, Brescianini riconfermato alla guida del Consorzio

Erbusco. Silvano Brescianini riconfermato alla guida del Consorzio Franciacorta per il prossimo triennio.

Il nuovo consiglio di amministrazione, rinnovato in assemblea martedì 3 maggio, ha confermato la fiducia per una rielezione tutt’altro che scontata.

«Desidero ringraziare il nuovo consiglio per la fiducia, dimostrando grande coerenza e responsabilità- sono le prime parole nel neo presidente- uno stimolo a proseguire con determinazione e impegno il nostro incarico nel rappresentare tutte le molteplici realtà che costituiscono la Franciacorta vitivinicola, tutelando e promuovendo con forza anche il nostro prezioso territorio».

Nato nel 1967 a Erbusco, Ceo della cantina Barone Pizzini, è il regista della transizione biologica dei vigneti in Franciacorta. «Ancora molto c’è da fare, ma la sfida per i prossimi anni ci esorta sempre di più a seguire linee guida condivise all’insegna dell’unione di passioni».

Simona Luraghi è il nuovo amministratore delegato. Manager con esperienza ventennale nel settore del mass market e nel lusso, finanziario, commerciale e strategico succede, dopo 12 anni, a Giuseppe Salvioni.

Nel primo trimestre dell’anno le vendite di Franciacorta hanno segnato un incremento del 37%,una tendenza confermata dai dati successivi, con un volume cresciuto del 57,8% e 41%.