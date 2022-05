Giulia Pedretti, una bresciana tra i “best under 30 di Forbes”

Brescia. E’ bresciana, ha 26 anni ed è stata inserita dalla prestigiosa rivista economica “Forbes” tra i giovani europei più promettenti, Giulia Pedretti, co-fondatrice di Arteak Ltd, azienda londinese che fornisce consulenza in materia di salute, sicurezza, protezione e ambiente (HSSE) e servizi operativi per i settori petrolifero e del gas, edile, cantieristico, energetico, dei trasporti, chimico, farmaceutico, delle telecomunicazioni.

Giulia appare nella classifica dei «30 under 30 – Europe» di Forbes per la sezione Manifacturing & Industry per il suo progetto sviluppato durante la pandemia, ovvero un software di realtà aumentata che consente allo staff di Arteak di connettersi con i propri clienti in tempo reale in tutto il mondo, come se fossero in presenza.

Pedretti, dopo il diploma al Liceo Calini, si è trasferita a Londra a 19 anni, laureandosi in Global Business Management alla Regent’s University di Londra. Ha poi fondato un’azienda, di cui è amministratore delegato, che vanta filiali in tutto il mondo e che ha Brescia una sede in via della Volta, con 80 dipendenti.