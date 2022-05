Futura Expo: il 2, 3 e 4 ottobre una rete per la sostenibilità al Brixia Forum

Il 2, 3 e 4 ottobre presso il Brixia Forum aprirà i battenti Futura EXPO.

Un evento di sistema, fortemente voluto dalla Camera di Commercio, che vedrà la partecipazione dell’intero tessuto economico bresciano che si confronterà e cercherà nuove soluzioni per raggiungere un unico obiettivo: una crescita economica che sia davvero sostenibile.

Un’occasione per valorizzare l’impegno delle tante aziende che hanno creduto nella sostenibilità attivando progetti strategici in grado di dare una svolta green alla propria attività e al nostro futuro. Un’operazione di immagine multitarget che vuole essere d’ispirazione ai tanti imprenditori che vogliono intraprendere questa strada e che desiderano trovare idee, spunti e aiuti concreti per percorrerla.

Un’opportunità per aumentare il valore di un territorio, quello bresciano, fortemente votato all’innovazione sostenibile.

Futura – Economia x l’ambiente vuole però rivolgersi anche ai cittadini che potranno sperimentare le innovazioni tecnologiche in ambito green, svagarsi con giochi di realtà immersiva, assistere ad eventi e tanto altro all’insegna del divertimento sostenibile.

“Abbiamo di fronte quella che è la vera sfida del nostro tempo: quella di rendere sostenibile il nostro modello di sviluppo, passando dal “fare le cose bene” al “fare bene le cose giuste”.

Gli imprenditori oggi devono credere in un modello produttivo sempre più sostenibile perché questa sarà la scelta vincente per il futuro non solo in termini etici ma anche per continuare a essere competitivi e innovativi”. Spiega Roberto Saccone, Presidente della Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia.

“A chi fa impresa è richiesto coraggio, determinazione e visione per continuare ad essere fonti primarie del benessere e dello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio.

Alle istituzioni spetta il compito di compiere scelte in un’ottica di bene comune e di lungo periodo, di dare indicazioni chiare e di semplificare la transizione per imprese e cittadini.

A tutti noi è richiesto un cambio di passo: fare scelte quotidiane coerenti con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile”.

GLI SPAZI

Foto e video dell’allestimento di FUTURA EXPO potranno essere scaricati al link:

Per FUTURA EXPO è stato pensato e sviluppato un progetto di allestimento davvero sorprendente.

L’architetto Raffaella Laezza, Responsabile scientifico del Master Temporary Circular Architecture dell’Università IUAV di Venezia, ha deciso di realizzare i padiglioni espositivi secondo i più stringenti criteri di sostenibilità.

L’obiettivo?

Realizzare un allestimento carbon neutral.

Un’idea che nasce dal progetto di Eco generative architecture di Raffaella Laezza grazie al supporto tecnico di Materially, Fab Lab Venezia e Macro Design Studio con cui è possibile progettare gli spazi espositivi riducendo a monte le emissioni di gas serra legate agli allestimenti.

FUTURA EXPO è evento capace di attuare una strategia di climate responsibility e per questo sta calcolando e neutralizzando il proprio impatto climatico.

FUTURA EXPO sta lavorando per ridurre a zero le proprie emissioni, certificando i propri sforzi.

Il palazzetto sarà suddiviso in 6 aree espositive divise per temi:

1 – NEW AGRICOLTURE & TUTELA DEL TERRITORIO

2 – INNOVATION

3 – TRANSPORT & URBAN MOBILITY

4 – GREEN BUILDING

5 – FUTOURISM

6 – START UP&FINANZA

Inoltre sarà allestita un’area media dedicata ad interviste e speciali.

Complessivamente FUTURA EXPO ospiterà oltre un centinaio di realtà tra imprese e istituzioni.

Importante e immediato il riscontro ottenuto da tante imprese del nostro territorio che hanno già dato la loro conferma occupando circa il 70% degli spazi disponibili.

È quindi ancora possibile aderire al progetto per tutte le aziende interessate.

Per maggiori informazioni o per fare richiesta di partecipazione è possibile contattare:

Federica Stanga – 030-3725.328 – brixiaforum@Probrixia.camcom.it

Ludovico Monforte – 388 – 3930016 – l.monforte@futura-brescia.it

IL PROGRAMMA

Tutti gli eventi di FUTURA EXPO saranno ospitati in 4 Conference Zone e un Auditorium.

Il palinsesto prevederà:

3 main event dedicati al grande pubblico, incentrati su Vision, Coraggio e Capacità di Comunicazione, cioè i 3 driver che abbiamo identificato come necessari per realizzare il cambiamento di approccio necessario alla transizione sostenibile. Fra gli ospiti l’attore drammaturgo, regista, scrittore Marco Paolini.

3 main Event Europei, uno dei quali sarà dedicato alle nuove generazioni in collegamento all’iniziativa dell’Unione Europea che ha eletto il 2022 come “l’Anno europeo della gioventù”. Tra gli ospiti invitati la presidentessa del Parlamento europeo, Roberta Metsola; Mariya Gabriel, Commissaria Europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani e gli onorevoli Tajani, Toia e Salini.

6 main event tematici, uno per ogni area tematica.

A questi si aggiungeranno decine di appuntamenti, organizzati dagli espositori, che coinvolgeranno i massimi livelli istituzionali, imprenditori e dirigenti d’azienda, accademici, esperti tecnici ed esponenti della società civile.

Trattandosi di un Expo, le iniziative organizzate nei vari stand saranno di 3 tipi:

• Convegnistica (seminari, workshop, conferenze),

• Experiences (attività di intrattenimento interattivo)

• Installazioni (Design, arte e cultura).

I GIOVANI

Durante i lavori di Futura Open Talks 2021 si è resa palese l’esigenza di coinvolgere nel percorso di cambiamento le nuove generazioni. Ecco perché Futura – Economia x l’ambiente ha raccolto le istanze pervenute dai vari tavoli di lavoro coinvolgendo in FUTURA EXPO:

• i due Atenei Cittadini presenti con uno spazio e attività dedicate.

• Smart Future Academy che si svolgerà in contemporanea nel PalaLeonessa A2A e che porterà i moltissimi ragazzi coinvolti a scoprire cosa vogliono fare da grandi in un evento focalizzato sulle professioni legate alla sostenibilità in armonia con il progetto FUTURA.

• La Giunta della Camera di Commercio ha deciso di ufficializzare il proprio impegno per i più giovani deliberando “Futuro Sostenibile”, il contest dedicato alle scuole superiori del nostro territorio che si pone l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni verso modelli di business sostenibili e indirizzi di studio e professioni green attivando un proficuo collegamento con il mondo imprenditoriale. In palio 6 Premi di categoria da 2.000 € e un Premio finale da 3.000€ che verranno consegnati durante Futura EXPO.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Per supportare la transizione verde del tessuto economico, Camera di Commercio di Brescia sta strutturando una serie di servizi, a disposizione gratuitamente delle aziende del territorio.

Fra quelli già attivi:

• Erogazione di un contributo di 3.500 € per tutte le imprese che decideranno di esporre a FUTURA EXPO.

• Laboratorio ESG (Environment Social Governance) in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che, attraverso appuntamenti one to one, valuta la situazione attuale dell’azienda in tema sostenibilità, offre orientamento per l’attivazione di misure di miglioramento ed organizza corsi di formazione per imprenditori, manager e personale per condividere e sostenere le misure di sostenibilità ambientale.

• Erogazione di un contributo massimo di 5.000 € per le imprese che effettueranno nel 2022 consulenze per assessment ambientale;

• Erogazione di un contributo massimo di 8.000 € per le imprese che nel 2022 adotteranno/introdurranno in azienda le tecnologie digitali 4.0 con progetti di livello di complessità contenuto;

• Erogazione di un contributo massimo di 25.000 € per le imprese che nel 2022 adotteranno/introdurranno in azienda le tecnologie digitali 4.0 con progetti di livello di complessità elevato;

• Erogazione di un contributo massimo di 30.000 € per le imprese dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che effettueranno nel 2022 interventi di efficientamento energetico.

Per ulteriori informazioni: Camera di Commercio di Brescia – Ufficio Competitività delle Imprese

Marina Belli Tel. 030 3725298 – Teresa Gennaro Tel. 030 3725264