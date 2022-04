La bresciana Seticrei porta a Dubai il segreto della bellezza

Brescia. Seticrei, il brand bresciano (con sede a Leno) di skincare naturale fondato dall’imprenditrice e beauty coach Donatella Colangelo, ha aperto un ufficio di rappresentanza a Dubai. Una vetrina d’eccellenza per guardare ai nuovi mercati, partendo da quelli “luxury” del Medio Oriente.

Seticrei è infatti l’azienda capofila selezionata dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi per il progetto “Italian Yellow Directory”, con l’obiettivo di promuovere le imprese italiane e introdurre prodotti Made in Italy nell’Area del Golfo (Emirati Arabi, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait ed Oman).

“Sono orgogliosa di questa importante apertura – afferma Donatella Colangelo – non soltanto per le opportunità che un mercato come questo può offrire, ma per il valore riconosciuto al brand Seticrei, selezionato tra pochissime aziende italiane del settore beauty per supportarle nel proprio business in Medio Oriente”.

La gamma di cosmetici Seticrei è interamente Made in Italy e utilizza esclusivamente referenze naturali, con principi attivi puri al 100%. L’esclusiva Caviar Line, la linea di cosmetici al caviale, e la preziosa Diamond Line, cosmetici alla polvere di diamante al naturale per trattamenti in cabina, rappresentano le formulazioni lusso perfette per il mercato di riferimento.

Inoltre grazie all’utilizzo di processi produttivi a basso impatto ambientale, l’azienda porta avanti una filosofia di packaging green “cosm-eticamente corretto”, sostenibile e con lo sguardo rivolto al futuro.

“La bellezza è un aspetto essenziale nella regione del Golfo: le clienti non sono semplicemente ben informate, ma sono delle vere esperte che ricercano prodotti di altissima gamma adatti a rispondere alle loro esigenze – prosegue Donatella Colangelo – Seticrei nasce per essere da sempre vicino ai propri

consumatori, dando loro ogni giorno la possibilità di ricrearsi nel rispetto dell’unicità della loro pelle. Sono certa che le peculiarità delle nostre referenze saranno apprezzate, ancor più in questi Paesi che amano il lusso e la personalizzazione dei trattamenti”.

Ognuno dei cosmetici naturali Seticrei è studiato per rispondere a specifiche esigenze di pelle e di trattamento. I prodotti di bellezza si distinguono sul mercato per l’esclusività degli ingredienti: dalle iconiche creme alla bava di lumaca, al latte d’asina e all’acqua termale per la beauty routine quotidiana, fino ai prodotti ideali per concedersi trattamenti SPA come in istituto, quali gommage viso, scrub corpo, mascherine contorno occhi e patch labbra per un effetto lifting immediato. Completano l’offerta oli da massaggio, creme corpo anticellulite, rassodanti e rimodellanti, solari con protezione 50+.

“Porterò a Dubai anche il mio esclusivo massaggio Lifting, Deep Natural Manual Lifting, unito al Rituale con Polvere di Diamante: è un prestigioso trattamento che agisce come un vero e proprio Lifting Naturale, senza essere invasivo e doloroso, che in Italia hanno provato con successo tantissime celebrity. Per un mercato come quello degli Emirati è una opportunità molto interessante, per il suo carattere innovativo e per i risultati che garantisce”, conclude Donatella Colangelo.