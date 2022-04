Tra scuola e lavoro: corso di formazione gratuito in project management

Brescia. WAU (Who Are U) prosegue nella costruzione del ponte tra scuola, università e mondo del lavoro organizzando in collaborazione con l’azienda bresciana Becom s.r.l, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Brescia e del CSMT Innovative Contamination Hub di Brescia, un corso di formazione gratuito dal titolo: “PROJECT MANAGEMENT – La Professione del futuro” aperto a 20 giovani tra i 18 ai 30 anni che verranno formati da un team di professionisti e imprenditori con l’obiettivo di sviluppare competenze umane (soft skill) e tecniche pratiche (hard Skill) nell’ambito del project management.

Il percorso formativo si svolgerà dal 2 al 13 maggio presso il CSMT Polo Tecnologico di via Branze 45 a Brescia, in modalità ibrida (alcuni studenti in presenza, altri online) per un totale di 64 ore di formazione (44 ore soft skill + 20 ore hard skill) che si concluderanno con stage o apprendistato all’interno delle aziende partner del progetto. Si approfondiranno temi quali: il pensiero laterale, la gestione del tempo e dello stress, il problem solving e il public speaking, la comunicazione verbale e non verbale, la gestione del conflitto, la costruzione di un team e il lavoro per obiettivi. I ragazzi capiranno come stendere processi aziendali e come dare forma a progetti di sviluppo attraverso la gestione di un budget.

“Con BECOM abbiamo sviluppato un progetto di Project Management sistemico che abbina competenze tecniche a competenze umane – ha spiegato Silvia Cusmai, fondatrice di WAU & Consulente del Lavoro – al termine del quale i giovani talenti avranno l’opportunità di entrare in azienda e mettere in luce i propri talenti”. WAU, infatti, nasce proprio dalla volontà di aiutare i giovani ad orientarsi nel mondo del lavoro offrendo loro progetti formativi di alto livello a titolo gratuito. “Crediamo nei giovani e nella forza del cambiamento che possono portare. Lo scorso anno abbiamo dedicato loro il corso gratuito WAU Replay per aiutarli a capire la propria vocazione e a sviluppare le competenze umane necessarie per affrontare i colloqui ed entrare nel mondo del lavoro – ha continuato Silvia Cusmai – a cui sono seguiti percorsi di formazione studiati ad hoc insieme a diverse aziende, su competenze umane e tecniche specifiche, finalizzati all’inserimento”.

Oggi, con l’organizzazione del nuovo corso in Project Management, WAU fa un passo in avanti e permette ai giovani, una volta concluse le lezioni in aula, di fare esperienza direttamente all’interno delle aziende partner, rispondendo così “ad una crisi che va ben oltre la scarsità di materie prime e l’aumento dei costi energetici, ma che riguarda innanzitutto la motivazione e la presa di responsabilità imprenditoriale – ha commentato Alfredo Rabaiotti, amministratore di Becom – unite alla necessità dei giovani di intraprendere un percorso lavorativo che si sposi con obiettivi ben più elevati del mero guadagno. Sono già diverse le aziende che hanno deciso di aderire al progetto, tra le quali: Fingenium, Dall’Era Valerio Brass Nut e Temsi. Attraverso questo corso in esse porteremo la selezione del nostro giovane futuro”.

Patrocinato dall’Università degli Studi di Brescia, “il progetto WAU sostiene i giovani talenti in un percorso orientato alla “consapevolezza” sia sul fronte dell’utilizzo dei contenuti e degli strumenti che il sistema universitario ha messo loro a disposizione, sia sulla loro reale “messa a terra” nel mondo delle imprese – ha sottolineato Mario Mazzoleni, Direttore Scuola alta formazione SMAE dell’UNIBS. Obiettivo, questo, che WAU persegue attraverso il coinvolgimento di formatori, manager e imprenditori per mettere i giovani selezionati nelle condizioni di misurarsi “sul campo” aziendale in un periodo di “learning by doing”. Dello stesso parere anche la professoressa Giovanna Sansoni, delegata del Rettore alle attività di tirocini & Placement presso l’Università degli Studi di Brescia che, lodando l’iniziativa formativa di WAU ha ricordato: “il ponte tra università e lavoro va progettato, costruito, manutenuto nel tempo e la sua progettazione deve partire proprio dalle esigenze di entrambe le parti, studenti e aziende, di concerto con le necessità della società reale”.

“In un periodo di forti transizioni tecnologiche, ambientali e sociali, con tutte le incertezze ed inquietudini che queste comportano, investire nei giovani è l’investimento più sicuro e noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte mettendo a disposizione l’ambiente idoneo a favorire lo scambio di idee, a stimolare nuove soluzioni a vantaggio delle aziende, ma anche, direi, a vantaggio di tutti noi – ha concluso Riccardo Trichilo, AD & Direttore Generale del CSMT Innovative Contamination Hub e Presidente di AQM srl.