Laura Franzoni eletta alla guida di Confavoro PMI Brescia

Cazzago San Martino. Nel meraviglioso contesto della Cantina Boccadoro a Cazzago San Martino alla presenza del Coordinatore Confavoro PMI Lombardia, Raffaele Volpini, si è tenuta nella mattinata di martedì 26 aprile 2022 l’assemblea dei soci di Confavoro PMI Brescia per la nomina di un nuovo direttivo.

Dopo tre anni di mandato, il canadese George Bonatsos passa il testimone a un nuovo gruppo di lavoro guidato da Laura Franzoni. Un’Associazione di Rappresentanza Sindacale dei Datori di Lavoro, apartitica e senza scopo di lucro che tutela e promuove gli interessi delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Una realtà giovane e innovativa, che ha saputo crescere e consolidarsi in uno del momenti economici tra i più diffcili degli ultimi 100 anni.

Con più di 970 collaboratori operanti in 75 sedi, presente in 18 regioni, 63 province e con 115 sedi delle associazioni ad essa aderenti, Confavoro PMI è un’associazione che conta oggi oltre 79.300 aziende associate su tutto il territorio Nazionale, e più di 500.000 addetti appartenenti ai più diversifcati settori economici del Paese. “In questi anni a Brescia”, si legge nella nota dell’associazione, “Confavoro PMI, grazie al lavoro del Presidente uscente Bonatsos, ha posto radici sulle quali costruire una nuova e importante realtà associativa.

Un nuovo modo di fare associazione che pone il mondo delle professioni qualifcate al servizio di tutte le imprese associate, offrendo loro il vantaggio di avere affiancamento e assistenza a 360°”.

“Le imprese Bresciane sono un inestimabile patrimonio dell’economia nazionale”, chiosa la neoeletta presidente Laura Franzoni, “abbiamo il compito di dare risposte concrete e immediate, di essere interlocutori che facilitano i processi aziendali offrendo strumenti ed opportunità”.

Camuna dell’Altopiano del Sole, Laura Franzoni è Libera Professionista, consulente esperta in Risorse Umane, docente di comunicazione, orientatrice, con un passato da Direttore Generale di un’Associazione di Imprenditori, e si occupa nelle aziende di famiglia di comunicazione, amministrazione e qualità. Dichiara di aver deciso di accettare l’incarico soprattutto per l’innovazione del fare Associazione che si percepisce e si vive in Confavoro PMI e per la squadra di lavoro che in questi mesi si è creata attorno a lei e a questo importante progetto.

“I giovani sono il nostro futuro e con i giovani dobbiamo parlare e costruire cose nuove” esprime la presidentessa nel suo discorso di insediamento.

Ed è proprio un giovane il VicePresidente che ha voluto al suo fanco in questo mandato.

Francesco Scarpella nato 32 anni fa a Brescia vive a Montirone, piccolo paese della bassa bresciana; laureato in scienze della comunicazione dopo un’esperienza decennale nella consulenza energetica amministrativa e nella gestione di impianti da fonti rinnovabili, è oggi titolare della BSConsulting realtà che unisce alla consulenza energetica i benefci della fnanza agevolata. Scarpella inoltre é collaboratore del Centro di ricerca CRSLaghi come ricercatore del dipartimento di economia e statistica DESTA e del recente hub di Transizione Ecologica.

Con Franzoni e Scarpella eletto anche il coordinatore Regionale Volpini. “Brescia”, afferma Volpini, “è un territorio importante con un capitale umano ed imprenditoriale che non si trova ovunque. La pandemia e la crisi economica degli ultimi anni hanno stravolto il modo di fare impresa, rendendolo ancora più complesso e competitivo. La capacità di fare innovazione in provincia di Brescia, e nell’intera Lombardia sono inequivocabilmente uniche. Oggi noi rilanciamo la nostra associazione perché volgiamo essere al fanco degli imprenditori facendo sistema, portando e valorizzando innovazione e capacità”.

“Essere imprenditori”, conclude la Franzoni nel suo discorso, “è sempre più una missione e spesso in questa missione l’imprenditore si trova ad essere solo… noi vogliamo cercare nel nostro piccolo di colmare questo senso di solitudine e lo facciamo grazie ad una rete di 79.000 imprese e di oltre 500.000 addetti, ma anche se parliamo di numeri abbiamo ben chiaro e scolpito nella testa e nel cuore che per noi ogni imprenditore ed ogni impresa non sono numeri ma persone con la P maiuscola”.