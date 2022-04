Brescia, impresa sostenibile: uno studio di Cattolica e Confindustria

Brescia. Mercoledì 27 aprile, alle 11, nel campus di Mompiano (via della Garzetta 48),viene presentata un’ampia ricerca realizzata dall’Osservatorio per il Territorio (OpTer) della Cattolica e da Confindustria Brescia, in collaborazione con la Fondazione Sodalitas, che ha mappato le azioni di sostenibilità di 354 aziende bresciane.

La ricerca si è sviluppata a partire dalla convinzione che la sostenibilità (ambientale, sociale, di governance) sia una delle più importanti sfide che le imprese dovranno affrontare nei prossimi anni e, soprattutto, che non sia questione solo per le grandi aziende, ma che interessi invece da vicino anche le PMI, da sempre la spina dorsale del tessuto economico bresciano (e anche italiano, peraltro) e molto spesso protagoniste di virtuosi comportamenti sostenibili che non vengono però adeguatamente conosciuti e valorizzati.

Il tasso di risposta all’iniziativa è stato molto alto, con addirittura 354 imprese (299 manifatturiere, 55 terziarie) che hanno risposto integralmente al questionario. A dimostrazione della straordinaria sensibilità che le imprese bresciane hanno per le tematiche relative alla sostenibilità.

Nel corso della presentazione – che sarà introdotta dal prof. Giovanni Marseguerra, Pro-Rettore della Cattolica e Direttore di OpTer, e da Franco Gussalli Beretta, Presidente di Confindustria Brescia – oltre all’analisi dei principali risultati che emergono dall’indagine, verranno proposte anche alcune prime elaborazioni volte alla identificazione di un indice di sostenibilità per le aziende del nostro territorio.

Oltre alle elaborazioni teoriche, la ricerca OpTer-Confindustria Brescia individua una serie di azioni concrete che possano fungere da supporto alle imprese bresciane nel loro percorso di adozione delle più moderne ed efficaci pratiche di sostenibilità. Il convegno verrà trasmesso online: https://www.youtube.com/watch?v=5QHRnLxHs70