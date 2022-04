Il ministro Dadone ospite di Confartigianato Brescia

Brescia. Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha organizzato, in occasione del “NEET Working Tour”, iniziativa promossa dal Ministero per le Politiche giovanili in tour venerdì e sabato a Brescia, un incontro con il Ministro Fabiana Dadone, presso la sede di Confartigianato Brescia, in via Orzinuovi 28.

Per l’occasione, dopo i saluti da parte del vicepresidente di Confartigianato Imprese Brescia Bruno Bettinsoli, i rappresentanti del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato guidati dal presidente provinciale Michele Torri e dal presidente nazionale Davide Peli hanno presentato il ruolo e le attività dell’organizzazione in un confronto informale che ha posto l’accento sull’autoimprenditorialità, sul mondo dell’impresa under 35 del nostro territorio, problematicità e risorse. Presente all’incontro anche la responsabile nazionale Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato, Roberta Gagliardi.