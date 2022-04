Otto nuovi incarichi per Soluzione Group: inizio d’anno più che positivo

Flero. Un avvio d’anno decisamente brillante per la società Soluzione Group con sede a Flero, alle soglie dei 35 anni dal suo debutto nel mercato della comunicazione italiana. Da gennaio ad oggi, sono ben otto i nuovi contratti di consulenza per progetti di comunicazione, acquisiti in ambiti B2B e B2C, per valore complessivo di oltre 500.000 euro. L’ultimo in ordine di tempo, riguarda Carapelli Firenze Spa, per le attività di media relations (corporate e di prodotto) e di digital PR. Soluzione Group seguirà, oltre Carapelli, anche gli storici brand Bertolli, Sasso, Friol, Giglio Oro e Maya, tutti di proprietà del gruppo Deoleo, leader mondiale del settore oleario.

Una gara vinta grazie a un progetto innovativo, integrato e multicanale, espressione del nuovo focus strategico dell’agenzia: “Contemporary PR – coniughiamo al futuro le PR tradizionali”. Dopo due anni di esperienze sul campo, Soluzione Group lancia una nuova visione delle PR in cui cade il tradizionale confine tra offline ed online dove la creatività assume il ruolo di playmaker centrale, portando nelle PR canoni tradizionalmente propri dell’ADV.

Un “Contemporary Concept”, infatti, è il fulcro su cui si innestano attività tradizionali e innovative delle PR (media relations, social media marketing, brand journalism, digital PR, ecc.) per generare diversificazione e unicità del brand.

Il valore aggiunto dei progetti di Contemporary PR viene garantito da un team multidisciplinare composto da media relator, senior PR consultant, social media specialist, brand journalist e copywriter guidati dal CEO e Head of Strategy, Michele Rinaldi e con la direzione creativa di Fabrizio Senici.

“Il mondo digitale ha accelerato, negli ultimi anni, il processo di fluidificazione della comunicazione – dichiara Michele Rinaldi – noi intendiamo accelerare il processo di trasformazione di un comparto della comunicazione, quello delle PR, che si deve adeguare in modo compiuto alla digital trasformation che tutti noi stiamo vivendo, scovando e raccontando notizie e storie imprenditoriali anche quando queste sembrano non esistere o non avere il giusto appeal, mirando ad ottenere alta visibilità e forte impatto emozionale”.

Contemporary PR non nasce dal caso e non è una start-up innovativa, ma si innesta sulle spalle di Soluzione Group, una struttura sempre più solida con un team interno di 30 persone, che negli ultimi dieci anni ha saputo evolvere, spesso anticipando i tempi, passando da agenzia pubblicitaria a essere oggi una strategic company che pone al centro la trasformazione digitale della Comunicazione, sempre coerente alla propria promessa: Brand First.

Nel 2021 Soluzione Group ha consolidato il proprio fatturato a 2.2 milioni di euro, confermando la propria stabilità economica derivata da una radicata storicità nel mercato e una concreta visione imprenditoriale. La redditività è aumentata di un punto e mezzo percentuale (6,5%) e si evidenzia un tasso di crescita annuale composto (CAGR) che si attesta sul 9% negli ultimi 5 esercizi. Tra i propri clienti annovera brand nazionali tra cui Melinda, DimmidiSì, Molino Spadoni, Polti, e internazionali come Epson, Bosch Rexroth e Renolit Iberica.