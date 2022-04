Iveco Group, sì la bilancio separato e al Cda a 9 membri

Brescia. L’assemblea degli azionisti di Iveco ha approvato tutte le deliberazioni proposte dal cda: il bilancio separato della società per il 2021 e lo scarico di responsabilità per i componenti del consiglio, ha espresso parere favorevole in merito al rapporto sulla remunerazione per l’esercizio 2021.

Il consiglio di amministrazione di Iveco è stato portato a nove membri, “un numero ritenuto idoneo all’efficace funzionamento del consiglio e dei suoi comitati”, ha spiegato Suzanne Heywood. Ha votato favorevolmente a questo punto all’ordine del giorno il 92,48% del capitale presente in assemblea. L’assise ha, infatti, votato l’ingresso di Benoît Ribadeau-Dumas quale amministratore non esecutivo. È stato approvato anche il piano di assegnazione (di diritti di sottoscrizione) di azioni ordinarie agli amministratori esecutivi ai sensi dell’articolo 12.6 dello Statuto della società. Infine, Ernst & Young Accountants LLP è stata confermata revisore indipendente della società per l’esercizio 2022, mentre Deloitte Accountants B.V. è stata nominata revisore indipendente per l’esercizio 2023. In borsa il titolo Iveco, che in tre mesi ha perso il 43% circa del suo valore a causa del contesto geopolitico, è a quota 5,707 euro.