Harg sbarca negli Stati Uniti: nuova partnership con Great Product Inc

Brescia. Harg posiziona un nuovo tassello nella sua strategia di crescita industriale. Dopo aver costituito filiali in Inghilterra e Svizzera a inizio 2022, la start-up innovativa bresciana sbarca ora in Nord America, dove ha costituito, il 6 aprile 2022, una nuova società commerciale insieme all’acceleratore Great Product Inc, che ha selezionato Harg tra numerose PMI del settore healthcare e high-tech.

Grazie alla partnership, su cui si lavora dallo scorso ottobre, i prodotti della linea DysphaMeal (già disponibili in Italia sia presso le RSA sia in farmacia e online) saranno resi disponibili oltreoceano già da giugno.

Per chi ancora non la conoscesse, si tratta di una linea di preparati alimentari ad alto contenuto nutrizionale adatti a persone fragili e in particolare con difficoltà nella deglutizione sia di cibi solidi che liquidi. Sviluppata insieme all’Università degli Studi di Genova, la gamma Dysphameal è realizzata unicamente con ingredienti naturali e garantisce l’assunzione corretta di tutti i principi nutritivi, riducendo sensibilmente l’utilizzo di integratori farmacologici.

Great Product è uno degli acceleratori di business più innovativi degli Stati Uniti. Grazie al suo peculiare modello di business crea, finanzia e sostiene lo sviluppo di aziende italiane in Nord America. Il fondatore di Great Product, Jonathan Ramaci, lavora con startup europee da oltre quindici anni e, appassionato di innovazione, si occupa di creare opportunità d’accesso a capitali e grandi mercati. Attraverso le sue numerose affiliazioni, Great Product fornisce alle aziende l’accesso immediato a un ampio network di investitori qualificati, società di venture capital e aziende inserite nell’elenco Fortune 1000.

Il piano di sviluppo della nuova società prevede una crescita del business per diversi milioni di dollari ed è a oggi l’operazione più importante mai realizzata da Harg all’estero.

Si tratta dell’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di investimenti realizzati da Harg, grazie soprattutto al supporto dei due fondi che hanno creduto nel progetto: Brixia Finanziaria E Avanzi Etica SICAF EuVECA S.p.A.

«È un nuovo passo», racconta Cristiano Benazzi, presidente del C.d.A., «per raggiungere l’obiettivo di portare le nostre soluzioni per la silver age all’estero. Siamo entusiasti di poter consentire a consumatori, care giver e strutture sanitarie americane di sperimentare il risultato di anni di R&S. In America è oggi molto richiesta un’alternativa alle tradizionali forme di alimentazione speciale, che sono inadatte a garantire un’alimentazione e idratazione equilibrata. Sono sicuro che il team di professionisti che abbiamo creato insieme a Jonathan Ramaci ci porterà grandi soddisfazioni. Se le previsioni verranno confermate, come sta avvenendo già oggi, HARG sarà soggetta a una crescita esponenziale già nel breve termine. Per questo, abbiamo già definito strategie di scale-up produttivo in grado di far fronte a un’impennata della domanda».

Jonathan Ramaci, fondatore e CEO di Great Product, aggiunge: “Harg è un’azienda eccezionale. Mi sono innamorato subito del progetto: hanno sviluppato una gamma unica di prodotti nutraceutici, pensata per migliorare notevolmente il benessere e la qualità della vita delle persone fragili. E questo è sicuramente il momento migliore in cui start-up e PMI innovative possono abbracciare il modello Great Product per inserirsi in un mercato come quello statunitense che continua a sperimentare una crescita geometrica”.

L’intesa con Great Product è aperta a ulteriori sviluppi: le due aziende stanno infatti lavorando a un accordo per sviluppare insieme nuove macchine per la preparazione di pasti a texture modificata direttamente a casa. Queste macchine integreranno l’offerta esistente per le strutture sanitarie, rendendo comodo e veloce anche per i consumatori preparare piatti nutrienti e della giusta consistenza direttamente a casa.