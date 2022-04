Desenzano, Promotica fa tripletta ai Promotion Awards 2021

Desenzano del Garda. Si è tenuta martedì 5 aprile la cerimonia di premiazione dei Promotion Awards 2021, l’annuale premio organizzato e promosso da Promotion Magazine con il patrocinio di UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, che coinvolge aziende e top manager per premiare le

migliori campagne di engagement e fidelizzazione che si sono distinte sul mercato promozionale.

Promotica, anche quest’anno, si è distinta come azienda leader nel settore della fidelizzazione, aggiudicandosi tre Loyalty Awards.

Queste le categorie e i lavori in cui l’azienda si è contraddistinta: Miglior Catalogo Premi GDO con il catalogo “Siamo quello che scegliamo” realizzato

per Coop Alleanza 3.0. Si tratta di una campagna che ha come obiettivo primario quello di stabilire un legame di continuità chiaro e intuitivo tra le componenti di sostenibilità dei premi in catalogo – Green, Made in Italy, Solidarietà – e le medesime caratteristiche dei prodotti a Marchio Coop; Miglior Comunicazione e Storytelling con “Brandani Linea Acquarello” di Unicoop Firenze: in palio premi per la tavola in ceramica di alta qualità, decorati a mano con colori e smalti senza piombo, nel rispetto dell’ambiente, realizzati da artigiani dello storico distretto ceramico di Civita Castellana. Grazie alla collaborazione tra Promotica, Unicoop Firenze e Brandani, la campagna è stata un successo ed ha contribuito in maniera massiccia a risollevare le sorti di un distretto manifatturiero di eccellenza, che rischiava di cadere in disuso.

Il terzo premio è una “Menzione Speciale Categoria Edutainment” con “Diamo un’alimentazione migliore a tutti i bambini che non ce l’hanno” per il cliente Italmark, campagna dal concept innovativo indirizzata a bambini e famiglie. La fidelizzazione si intreccia con un obiettivo solidale: sostenere i bambini più in difficoltà attraverso una donazione al Banco Alimentare. La raccolta punti prevede in palio i peluche Mini Greeny, dei pupazzetti a forma di frutta e verdura per promuovere un’alimentazione salutistica e realizzati in materiale ecologico.

«Non è la prima volta che riceviamo dei Premi ai Promotion Awards» ha dichiarato l’Ad Diego Toscani. «Eppure il fatto che questi premi

siano sempre tanto legati all’attualità e alle virate del nostro percorso, che rilevano i bisogni dei clienti e ci spingono a strategie sempre più sinergiche e condivise, fa si che ogni volta sia speciale, che ogni volta ci dia più soddisfazione. Perché se da un lato questi Premi sono conferma del nostro ruolo di leader nel settore loyalty, dall’altro ci dicono che siamo stati in grado di portare sul mercato delle proposte di fidelizzazione innovative ed uniche nel loro genere, promuovendo messaggi positivi. Vincere non è mai scontato, per questo vorrei ringraziare tutti i dipendenti di Promotica, il successo delle campagne è dovuto al loro lavoro quotidiano e alla loro capacità di instaurare relazioni positive con i clienti. Grazie, infine, ai clienti stessi che ci danno fiducia e che non esitano a percorrere insieme a noi nuove strade e a sperimentare nuove modalità di fidelizzazione».