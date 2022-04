Confindustria Brescia, parte il progetto “SetteOttavi”

Brescia. Prenderà il via mercoledì 6 aprile “SetteOttavi”, l’innovativo progetto di Confindustria Brescia che prevede un ciclo di appuntamenti in cui gli imprenditori degli 8 settori merceologici si incontreranno con i colleghi, associati e non, nelle 7 zone dell’associazione.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 6 aprile, dalle ore 18.30, al Laboratorio Lanzani di Brescia, con il coinvolgimento del settore Abbigliamento, Magliecalze, Calzaturiero e Tessile e delle zone Brescia, Bassa Bresciana Occidentale e Bassa Bresciana Orientale.

L’obiettivo del progetto è quello di portare Confindustria Brescia su tutto il territorio bresciano, raccontando agli invitati le attività dell’Associazione e i servizi concretamente offerti agli associati, oltre a numerose storie di impresa del Made in Brescia. Ogni incontro prevede un format con gli interventi – dopo i saluti iniziali – di 3 imprenditori che racconteranno in prima persona la propria esperienza diretta all’interno di Confindustria Brescia, prima di un momento informale e conviviale conclusivo.

“SetteOttavi è un’iniziativa a cui teniamo molto e a cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi – commenta Franco Gussalli Beretta, Presidente di Confindustria Brescia –: un progetto capace di sintetizzare il nuovo approccio che la nostra Associazione dovrà avere verso i suoi associati, ma anche verso tutte le realtà che ancora non fanno parte del nostro sistema. Ci rivolgiamo, in particolare, a tutte quelle medie imprese che sentono l’esigenza di confrontarsi con l’Associazione e aprirsi a un dialogo sempre più attivo e costruttivo all’interno del nostro sistema imprenditoriale. Con una convinzione: per affrontare le sfide sempre più complicate dell’attuale momento storico e coglierne appieno le prospettive di sviluppo, diventa fondamentale – per noi operatori industriali – abbracciare maggiormente l’associazionismo per fare sistema.”

“SetteOttavi è un progetto fortemente voluto dalla nostra squadra di presidenza, in linea con quanto previsto dal Presidente Franco Gussalli Beretta nella sua relazione di mandato per il quadriennio 2021-2025 – aggiunge Francesco Franceschetti, Vice presidente di Confindustria Brescia con delega a Zone e Settori –. Il nome dell’iniziativa nasce dall’incontro tra le 7 zone della nostra Provincia e gli 8 settori merceologici di Confindustria Brescia, ma voglio sottolineare come gli appuntamenti siano aperti anche alle realtà non associate, che avranno l’occasione di vedere in prima persona le attività e i servizi offerti. Stiamo vivendo un periodo storico difficile, caratterizzato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche di natura mondiale. Mai come oggi, sentiamo perciò il desiderio di incontrarci e confrontarci, di parlare e di capire insieme come affrontare le stimolanti sfide che il nostro essere imprenditori ci pone davanti, ogni giorno.”

I successivi appuntamenti di “Sette Ottavi” sono in programma:

Mercoledì 4 maggio 2022 – Settore Trasporti / Zone Bassa Bresciana Orientale, Brescia, Valsabbia-Lago di Garda; Mercoledì 18 maggio 2022 – Settore Agroalimentare, Caseario / Zone Bassa Bresciana Occidentale, Iseo-Franciacorta, Vallecamonica; Mercoledì 22 giugno 2022 – Settore Meccanica / Zona Valsabbia-Lago di Garda; Mercoledì 20 luglio 2022 – Settore Terziario / Zona Brescia; Mercoledì 14 settembre 2022 – Settore Meccanica / Zona Iseo-Franciacorta; Mercoledì 19 ottobre 2022 – Settore Metallurgia, Siderurgia e Mineraria / Zone Iseo-Franciacorta e Valtrompia-Lumezzane; Mercoledì 9 novembre 2022 – Settore Chimico / Zone Bassa Bresciana Occidentale, Bassa Bresciana Orientale e Brescia; Mercoledì 14 dicembre 2022 – Settore Industrie Estrattive, Materiali da costruzione / Zone Iseo-Franciacorta e Vallecamonica

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sulla partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo mail setteottavi@confindustriabrescia.it oppure visitare il sito www.confindustriabrescia.it.