Il bresciano Paolo Uberti presidente di Unionalimentari

(red.) Si è riunito giovedì31 marzo a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, il Consiglio nazionale di Unionalimentari, la categoria che rappresenta le piccole e medie imprese del settore alimentare di Confapi.

Nel corso dell’assemblea, il bresciano Paolo Uberti, titolare dell’azienda Trismoka con sede a Paratico e già presidente di Unionalimentari Confapi Brescia dal 2019, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente della categoria nazionale, dopo aver ricoperto, dal 2020, il ruolo di tesoriere. Paolo Uberti ha fatto precedentemente il suo ingresso in Apindustria Confapi Brescia con un incarico nella commissione dirigenziale dell’Associazione.

«Un onore avere ricevuto all’unanimità la fiducia da parte di tutti i territori italiani, dai quali mi è giunta la richiesta di assumere questo ruolo – dichiara il presidente Uberti -. Guidare Unionalimentari in un momento storico dalle notevoli complessità come quello che stiamo attraversando non è compito agevole, ma è certamente stimolante. L’obiettivo che ho trasferito all’assemblea è la costruzione di un gruppo di imprenditori capaci, motivati e competenti che operino, con serenità, per lo sviluppo di un’opera verso le imprese associate di altissimo livello, così come di eccezionali qualità è composto il sistema del comparto alimentare nel nostro Paese associato ad Unionalimentari. Proprio il capitale umano ha, infatti, valore insostituibile tanto nelle nostre imprese, quanto della nostra grande Associazione».

«Abbiamo di fronte numerose sfide, che saremo chiamati a raccogliere con una priorità: propiziare un approccio di rete tra tutte le nostre aziende. Ci chiama, ulteriormente, a questo dovere il contesto generale, dove i problemi legati alle materie prime hanno mostrato tutta la loro severità. Ritengo che sarà necessario cooperare con il settore primario: ciò consentirà al nostro Paese di diventare auspicabilmente, al più presto e nel miglior modo possibile, autonomo, proteggendosi maggiormente da cambi di paradigma come quelli che stiamo subendo in questo complesso momento storico».

Il direttivo dell’Unione di categoria nazionale ha visto, inoltre, la nomina di Pietro Bresciani, amministratore del Salumificio di Franciacorta con sede a Nigoline di Corte Franca.