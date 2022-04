Centrale del Latte, bene il 2021: faro acceso sull’anno in corso

(red.) La Centrale del Latte di Brescia chiude un 2021 con il record delle vendite ( 71,61 milioni di euro), un margine operativo lordo (ebitda) di 5,32 milioni e un utile di 2,65 milioni, ma guarda all’anno in corso con una certa preoccupazione, legata ai rincari energetici e al minore potere d’acquisto delle famiglie, oltre al caro trasporti legato al maggior costo dei carburanti che costringeranno l’azienda (controllata del Comune di Brescia al 51,35% del capitale sociale) a dover “spalmare l’aumento dei costi sui prodotti in una tempistica valutata in 18 mesi.

A pesare sarà anche l’aumento del prezzo del latte alla stalla riconosciuto da Granarolo ai produttori e che influenzerà, è stato sottolineato, tutto il comparto.

Il patrimonio netto è passato da 20,72 a 21,33 milioni, il capitale circolante netto da 5,3 a 6,3 milioni e l’indice di indebitamento è rimasto a 0,55.

A livello reddituale, seppur con valori inferiori rispetto all’anno precedente, Centrale del latte riporta il Roe al 12,43% ( redditività del capitale dei soci) e il Roi al 12,28% (rendimento degli investimenti).

Il Cda dovrebbe proporre all’assemblea dei soci una quota attorno al 50% come dividendo per gli azionisti.