PMI innovativa, a Scao Informatica il premio Industria Felix

(red.) Competitiva, innovativa ed affidabile. Il 2022 di Scao Informatica si apre con il conferimento del Premio Industria Felix, un riconoscimento molto ambito dalle imprese, e riservato alle società di capitali performanti a livello gestionale, sostenibili ed affidabili a livello finanziario rispetto al Cerved Group Score Impact.

Insieme alle conterranee A2A, Cargolux, Copan, Berlucchi e Logos, Scao è stata premiata giovedì 31 marzo all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, alla presenza dei vertici di Regione Lombardia, Confindustria, Cerved e Banca Mediolanum, in occasione del 40° evento del “Premio Industria Felix – la Lombardia che compete”, dedicato all’informazione economico-finanziaria e riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi.

All’azienda è stata consegnata l’Alta Onorificenza di Bilancio come migliore PMI innovativa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale in Lombardia. Un Premio che mette in luce l’eccellenza dell’industria lombarda, e riconosce i primati delle aziende rispetto ai principali parametri di bilancio su scala regionale e nazionale.

L’inchiesta è organizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore. Scao è stata scelta dal Comitato Scientifico, presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia Industriale dell’Università Luiss Guido Carli, partendo da un algoritmo vincolante che ha selezionato 700mila società di capitali in Italia e, tra queste, ha individuato 57 imprese lombarde che hanno registrato tra i migliori MOL, utile, ROE positivo, rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score Impact di solvibilità o sicurezza finanziaria.

Scao Informatica (2.5 mln di ricavi, 1.5 mln di utile e 560.680 Ebitda) è una delle prime software house bresciane specializzata in servizi ERP e SMART FACTORY per l’industria manifatturiera.