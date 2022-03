Neosperience chiude il 2021 a 18,15 milioni di euro

(red.) Neosperience – società bresciana quotata all’Euronext Growth Milan e attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience – ha comunicato i risultati finanziari del 2021, esercizio chiuso con ricavi per 18,15 milioni di euro, in aumento del 10,9% rispetto ai 16,37 milioni ottenuti l’anno precedente, grazie all’acquisizione di nuovi clienti rilevanti, all’apporto delle nuove società portatrici di competenze che sono entrate a far parte del gruppo e alla crescente diffusione delle solution basate sulla piattaforma Neosperience Cloud.

L’utile netto (esclusa la quota di terzi) è aumentato a 597mila euro da 260mila euro. A fine 2021 l’indebitamento netto era salito a 6,98 milioni di euro, dai 5,39 milioni di inizio anno.

Il management di Neosperience ha proposto di accantonare a riserva l’utile di esercizio e quindi non distribuire alcun dividendo.