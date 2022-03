Grana Padano, export da record nel 2021: + 7,07%

(red.) Le fiere del Food and Beverage più importanti in otto paesi dove concentrare tra il 2022 ed il 2024 la quota maggiore di investimenti in comunicazione, che nel complesso solo quest’anno saliranno a 16,1 milioni di euro, su un budget complessivo di 34,5, il più alto mai stanziato dal Consorzio Tutela Grana Padano.

Questa nuova strategia è il frutto del piano messo a punto da KPMG, gruppo leader nei servizi professionali alle imprese, che punta a potenziare i consumi attraverso il riposizionamento del prodotto e una rivisitazione delle metodologie di investimento promozionale.

“Veniamo da due anni controversi, dove i consumi domestici, anche all’estero, hanno assorbito il crollo dell’ho.re.ca.– spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano – La tendenza tuttavia si è attenuata, ma non fermata, tanto che sui mercati esteri il Grana Padano DOP ha registrato nel 2021 la migliore performance dell’ultimo decennio, con un aumento complessivo del 7,07%”.

La top ten è sempre guidata dalla Germania, con 581mila forme esportate, seguita dalla Francia con più di 256mila e dagli Stati Uniti dopo la fine dei dazi con 171mila. Il tasso di crescita maggiore tra i paesi principali importatori si è registrato in Belgio, con +22,23% e 97mila forme vendute. “È stato esportato il corrispettivo di 2.240.000 forme, da 37,5kg, – aggiunge il direttore generale del Consorzio, Stefano Berni – che equivale a circa il 44% del prodotto marchiato consumato lo scorso anno”.

Un’indagine sui mercati più promettenti e sui risultati raggiunti negli ultimi tre anni è la base da cui è partita la nuova strategia sull’export. “Per questo ci si focalizzerà su otto Paesi in particolare – aggiunge Berni – Saranno Germania, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Usa e Canada”.

Il Consorzio Tutela Grana Padano, che ha sede nel bresciano, Desenzano del Garda, sarà quindi presente nelle più importanti manifestazioni food & beverage dei mercati target. Dopo il successo al Winter Fancy Food di Las Vegas, dal 4 al 7 aprile parteciperà con un proprio stand ad Alimentaria, a Barcellona, dove usando le varie stagionature del Grana Padano la food influencer spagnola Laura Lopez creerà ricette da gustare anche con gli occhi, mentre i fratelli Colombo saranno i protagonisti di tre show cooking.

Dal 20 al 22 aprile il Grana Padano sarà invece al SIAL al Montreal, in Canada, in un progetto condiviso con i Consorzi dei Prosciutti di Parma e di San Daniele, che farà tappa dal 12 al 14 giugno al Summer Fancy Food a New York.

Altre partnership sosterranno le partecipazioni al Prowein di Dusseldorf, dal 15 al 17 maggio con Ascovilo, al Taste of London dal 15 al 19 giugno con il Consorzio del Prosecco Doc e al SIAL di Parigi insieme ad AFIDOP dal 15 al 19 ottobre.

Lo stand Grana Padano sarà invece all’IDDBA di Atlanta dal 5 al 7 giugno ed alla Specialty Fine Food Fair a Londra dal 5 al 6 settembre.