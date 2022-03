Imprenditoria femminile, 400 mln: “Brescia in prima linea”

(red.) È stato recentemente nominato il Comitato Impresa Donna al Mise, che si occuperà dell’implementazione e del monitoraggio delle misure a sostegno dell’imprenditoria femminile, e quindi anche dei fondi PNRR ad essa dedicati.

La ripartizione di tali risorse, del valore complessivo di 400 milioni di euro, è stabilita dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) degli interventi previsti dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio scorso.

“Tra le tante opportunità che il Pnrr ci offrirà”, afferma Silvia Mangiavini, Vice Presidente di Confindustria Brescia con delega a Legalità e Bilancio di Sostenibilità, “un capitolo è appositamente dedicato al sostegno dell’imprenditoria femminile, tema su cui anche Confindustria Brescia si sta spendendo da tempo con vari progetti e con il gruppo tecnico LE Imprenditrici”. “Il nostro obiettivo”, continua Mangiavini, “è di riuscire a convogliare sul territorio bresciano una parte importante di tali risorse, consapevoli che solo la vicinanza alle imprese e alle start-up potrà aiutarci a ottenere questo risultato”.

“Per questo motivo, stiamo monitorando tutti i requisiti richiesti dal bando e i relativi aggiornamenti”, aggiunge la Vice presidente di Confindustria Brescia, “come avvenuto per il tavolo generale sul Pnrr, lanciato nei mesi scorsi dalla nostra Associazione, puntiamo a essere in prima linea nella difficile, ma affascinante, sfida che ci attende, consapevoli del ruolo sempre più centrale che l’imprenditoria di stampo femminile avrà nel prossimo futuro. Una volontà testimoniata anche dal fatto che a febbraio è stata deliberata l’adesione di Confindustria Brescia al progetto “Steamiamoci”, che punta a fare rete sui progetti dedicati all’avvicinamento delle ragazze alle materie STEM.”

L’ammontare delle risorse sarà così ripartito: 160 milioni di euro per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile (38,8 milioni di euro per incentivi a favore della nascita delle imprese femminili; 121,2 milioni di euro per incentivi a favore dello sviluppo e del consolidamento delle imprese femminili); 100 milioni di euro per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON (sostegno per le micro e piccole imprese); 100 milioni per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia (sostegno per la nascita e la crescita delle startup innovative); 40 milioni di euro per l’attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione: 1,2 milioni di euro a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.

L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero. Le richieste dovranno quindi essere compilate esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura informatica che verrà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.

Confindustria Brescia ha lanciato come capofila del progetto, nello scorso mese di ottobre, un tavolo di lavoro condiviso – aperto a tutti i principali attori del sistema economico e istituzionale – che possa consentire di cogliere a pieno le opportunità offerte dal PNRR. L’Associazione aiuterà nei prossimi mesi le imprese associate nel percorso per intercettare i fondi previsti dal Piano, attraverso apposite azioni di informazione e consulenza sul tema.