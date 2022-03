Chiari, da Confartigianato la targa a Ottica Betella per i 30 anni di attività

(red.) Il presidente provinciale e regionale di Confartigianato Eugenio Massetti, accompagnato dal presidente di mandamento locale Ermanno Pederzoli e dalla responsabile dell’ufficio di Confartigianato Chiari di via Santissima Trinità, 19 Fiorella Turla, ha visitato, per premiare con una targa celebrativa, gli associati “Ottica Betella”. Un’impresa capace di rinnovarsi e crescere: è del 22 febbraio scorso il cambio di location per la storica impresa che ha da poco tagliato il traguardo dei 30 anni di attività e si è spostata in locali più ampi e rinnovati, rimanendo fedele alla propria presenza nel cuore di Chiari. Solo pochi metri separano via De Gasperi 7 dove alzò la serranda per la prima volta nel 1991 Giuseppe Betella, al nuovo indirizzo di via XXVI Aprile 11.

Qui si segna anche un passaggio di testimone importante – informa una nota –, avvenuto in realtà già qualche anno fa quando il figlio Andrea, oramai dal 2017 ha preso le redini dell’attività, dopo aver ottenuto il diploma di ottico all’Istituto Leonardo Da Vinci di Bergamo. Un’attività che può contare su una vasta ed alta fascia di prodotti e servizi per l’ottica, capace di coniugar l’approccio tradizionale ed artigianale, alle più moderne tecnologie, grazie anche ad un team che oltre al titolare e a Giuseppe, rimasto in azienda come collaboratore, può contare su due ottici dipendenti.

“Il ringraziamento all’Ottica Betella, associati di Confartigianato per aver dedicato ed investito, anche in tempi non certo facili, in una attività svolta con dedizione e impegno e che ha permesso di far crescere la storia dell’artigianato bresciano con 30 anni di attività” le parole del presidente Massetti alla consegna della targa. A segnare l’importante traguardo, l’impegno dell’attuale titolare Andrea, figlio di Giuseppe: il passaggio generazionale è sempre un momento delicato, spesso causa di chiusura delle imprese, non in questo caso.

Proprio il passaggio di padre in figlio, fu premiato da Confartigianato in occasione del 70°, in quel di Chiari, solo due anni fa. Fu l’ultima occasione pubblica prima della chiusura delle manifestazioni a causa del covid-19 nel febbraio 2020. Ora il ritorno sul territorio per segnare simbolicamente un traguardo importante: 30 anni di attività per l’Ottica Betella.