Abp Nocivelli, valore della produzione +1,07%, Ebitda +28,5%, utile netto +20,9%

(red.) Il consiglio di amministrazione di Abp Nocivelli spa, azienda con sede a Castegnato specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021.

I ricavi sono stati pari a 23,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 29,0 milioni al 31 dicembre 2020 perché nel corso del semestre sono stati portati a termine i lavori di due importanti commesse presenti in portafoglio, la prima relativa alla gestione conduzione impianti dei presidi ospedalieri di Lanciano, Vasto e Chieti, la seconda relativa all’affidamento del servizio energia presso l’A.O. Fondazione Ordine Mauriziano, la Provincia di Asti, il Comune di Milano e il Comune di Venaria Renale. Le nuove commesse finora acquisite dal Gruppo, comunicate in data 20 e 21 gennaio 2022, sono di competenza del secondo semestre dell’esercizio in corso.

Il valore della produzione risulta pari a 29,9 milioni di euro, in lieve crescita (+1,07%) rispetto ai 29,5 milioni registrati al 31 dicembre 2020, per effetto anche di un provento straordinario pari a 2,5 milioni, relativo a un servizio di consulenza immobiliare fornito dalla capogruppo nel corso del semestre.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a euro 7,1 milioni, in crescita del 28,5% rispetto al 31 dicembre 2020 (euro 5,5 milioni), con un Ebitda Margin pari al 23,8% (18,8% al 31 dicembre 2020). Il miglioramento della marginalità è in parte riconducibile alla riduzione dei costi del personale nel corso del periodo di riferimento, per effetto della conclusione dei lavori di commessa per i presidi ospedalieri di Lanciano, Vasto e Chieti e di minori costi per servizi.

Il Margine Operativo Netto (Ebit) è pari a 6,3 milioni di euro, +23,1% rispetto al 31 dicembre 2020 (5,1 milioni).

L’Utile netto, pari a 5 milioni di euro circa, registra un incremento del 20,9%, rispetto al 31 dicembre 2020 (4,1 milioni).

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 35,4 milioni (cash positive per 31,5 milioni al 30 giugno 2021), con disponibilità liquide complessive per 36,4 milioni (33 milioni al 30 giugno 2021).

Il Patrimonio Netto è pari a 49,1 milioni milioni di euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2021 (44,2 milioni).

“Siamo soddisfatti di questi risultati”, ha detto il presidente Bruno Nocivelli, “che ci accingiamo ad approvare in concomitanza con il primo anno di permanenza della società sul mercato Euronext Growth Milan, dove siamo approdati con l’obiettivo di crescere e rafforzare la nostra posizione di mercato e creare valore per i nostri azionisti. Continueremo a lavorare in questa direzione, pur consapevoli di operare in un contesto economico che alcuni elementi contingenti rendono incerto”.

“Per comprensibili ragioni, oggi è difficile stimare i possibili effetti sull’economia legati sia al perdurare della pandemia sia all’evoluzione del conflitto russo-ucraino”, ha aggiunto l’amministratore delegato Nicola Turra. “Noi continueremo a monitorare gli scenari, gli eventuali impatti e le possibili ripercussioni che tali eventi potrebbero avere sui settori in cui operiamo, che però al momento non hanno avuto effetti sul nostro business. Per quanto riguarda il semestre chiuso al 31 dicembre 2021, la nostra attività è comunque andata avanti regolarmente, in linea con le nostre previsioni”.