Cotonella lancia la campagna “Benvenuti nella Cotton Zone”

(red.) Cotonella, azienda bresciana leader dell’abbigliamento intimo di uso quotidiano, lancia la nuova campagna di comunicazione “Benvenuti nella Cotton Zone”.

La campagna ha come obiettivo il rafforzamento di Cotonella come brand leader del comfortwear di tendenza. On air dal 20 marzo, racconta il concept “Benvenuti nella Cotton Zone” per rispondere alle esigenze delle donne che amano sentirsi a proprio agio, e non rinunciano a farsi avvolgere da una sensazione di benessere, fatto di cotone e freschezza.

La mission di Cotonella riporta da sempre a un racconto autentico e distinguibile del brand che fa leva su valori concreti e attuali, come la body positivity, il cocooning, il comfort, la semplicità e l’inclusività.

Il benefit emotivo della “Cotton Zone” di Cotonella è un modo di vivere fresco e leggero, che rende la vita più confortevole e rilassata. Grazie ad un intimo semplice, ma di qualità, chiunque è in grado di mettersi comodo e affrontare le sfide di tutti i giorni in modo naturale e spontaneo.

La creatività è stata curata da Different, la communication company, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite che da oggi sarà anche il partner strategico e creativo per supportare Cotonella e offrirle consulenza a 360°.

La campagna è articolata su più canali – tv, stampa, digital e social – e racconta attraverso gli occhi delle donne, una nuova dimensione fatta esclusivamente di sensazioni di puro comfort e piacere che si provano quando si indossa intimo Cotonella. Una Cotton Zone accessibile a tutti, un momento per vivere a pieno uno stato di benessere e morbidezza sulla pelle indossando capi comodi che si adattano perfettamente alle forme del corpo di tutte le donne.

La narrazione è supportata dal lancio di uno spot TV, diretto dalla regista Aksinja Bellone, che, insieme a un team Different composto da donne, evidenzia le tante sfaccettature del mondo femminile attraverso scatti che rivelano un universo fatto di sensazioni uniche di benessere e cocooning.

“Siamo felici di poter comunicare a clienti e stakeholder la nuova campagna di Cotonella – afferma Marco Zannier, Amministratore Delegato e Presidente di Cotonella S.p.A. – Finalmente torniamo a raccontare l’intimo che fa stare bene, un intimo realizzato con fibre naturali che si adatta alle esigenze e alle necessità di tutte le donne. Consapevoli della nostra storia, il nostro obiettivo è guardare al futuro e alle nuove richieste del consumatore, con un occhio attento al comfort, alla vestibilità e al benessere di chi indossa i nostri prodotti, per diventare il punto di riferimento del nuovo comfortwear di tendenza”.