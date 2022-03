Ospitaletto, Sabaf: ricavi record e cedola di 0,60 euro per azione

(red.) Il gruppo Sabaf di Ospitaletto (Brescia) ha riportato i risultati finanziari consolidati per il 2021 che hanno registrato un aumento dei ricavi del 42,4% alla quota record di 263,3 milioni mentre l’utile netto è stato di 23,9 milioni, in crescita del 71,2% rispetto ai 14 milioni di un anno fa.

“Il Gruppo – si legge in un comunicato – sta perseguendo con successo e in anticipo rispetto agli obiettivi la strategia di crescita organica delineata nel Piano Industriale 2021-2023, che punta sul rafforzamento delle relazioni tecniche e commerciali con alcuni dei maggiori player globali, la crescente internazionalizzazione e lo sfruttamento delle sinergie con le società di più recente acquisizione. Nel 2021 la domanda è stata solida in tutti i mercati, con picchi particolarmente elevati nel corso del primo semestre”.

Alla luce dei risultati, il cda ha deciso di proporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario lordo di 0,60 euro per azione, in crescita dagli 0,55 euro di un anno fa. Lo stacco della cedola è previsto per il 30 maggio e la data di pagamento è fissata per il 1 giugno.

Per il 2022, il gruppo prevede ricavi in un range compreso tra i 275 e i 280 milioni di euro, in crescita del 5-6% rispetto al 2021, e una redditività in linea con i valori medi storici.

“I dati consuntivi potrebbero discostarsi dalle previsioni a seguito degli impatti del recente conflitto tra Russia e Ucraina, la cui evoluzione è difficilmente prevedibile – prosegue il comunicato – In merito, si segnala che il Gruppo Sabaf ha un’esposizione diretta non significativa verso tali mercati”.

Sabaf ritiene inoltre di “poter mitigare gli effetti delle forti tensioni sui prezzi dell’energia elettrica, del gas, delle materie prime e delle criticità nella logistica globale grazie al footprint produttivo internazionale e alle azioni adottate. In particolare, sono stati aggiornati i listini di vendita e sono stati parzialmente fissati i prezzi di acquisto per le forniture future”.