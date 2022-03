Confindustria Piccola, il 30 marzo a Erbusco l’evento di Forbes “Small Giants”

(red.) Si terrà il prossimo mercoledì 30 marzo alle ore 18 – all’Albereta Relaix e Chateux di Erbusco (via Vittorio Emanuele 23) – la tappa bresciana del roadshow di Forbes “SMALL GIANTS – un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane”, organizzata in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria Brescia.

Il progetto SMALL GIANTS vuole testimoniare l’importanza delle PMI nel tessuto imprenditoriale nazionale, portando alla ribalta in tutta Italia centinaia di aziende delle quali vengono raccontate sia strategie e progettualità che hanno consentito loro di sviluppare fatturati significativi, sia le loro storie, creando un sistema di comunicazione multimediale.

L’iniziativa si propone, in particolare, un duplice obiettivo: da una parte fornire agli imprenditori informazioni e strumenti utili per una migliore gestione della propria azienda, come quelli della certificazione attraverso la blockchain, dell’intelligenza artificiale predittiva, dei servizi bancari e finanziari; dall’altra parte quello di creare una connessione con e tra le PMI italiane.

La tappa bresciana prevede quindi la partecipazione di numerose piccole e medie imprese del territorio provinciale. A introdurre i lavori saranno Alessandro Mauro Rossi, Direttore di Forbes, Martino De Rosa, CEO di AT Carmen, e Marco Capitanio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia, che illustrerà lo scenario attuale dell’industria a Brescia e provincia.

ll primo panel della serata sarà intitolato “Le strade dell’Innovazione” e vedrà come relatori Augusto d’Antinone, SBS Sales Manager di Cisco, Diego Tha, Head of BU Small Medium Enterprises di Telepass, e Francesco Ventre, CEO di Walle Mobility.

La serata continuerà con gli interventi di Alvise Mori, CEO di Mori2A, Stefano Albini, Presidente del Cotonificio Albini, e Stefania Rausa, Direttore Marketing e Comunicazione di Edenred nel panel “Crescere responsabilmente”.

“I Big Data salveranno (anche) l’HR” sarà l’ultimo panel, con Luca Brambilla, Direttore di Accademia Comunicazione Strategica, Michele Grazioli CEO di Vedrai e Andrea Gilberti President & CEO di MatchPlat.