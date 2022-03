A Coccaglio sbarca Kärcher, colosso mondiale della pulizia

(red.) Il centro di Coccaglio (Brescia), nel cuore della zona industriale, ambisce a diventare un punto di riferimento per le imprese del territorio, un partner strategico in grado di offrire soluzioni, servizi e assistenza a 360° gradi.

Con 1000 mq di superficie, il nuovo Kärcher Center dispone di un vasto showroom per l’esposizione e offre alla clientela, oltre la possibilità di acquisto diretto, anche consulenza con esperti di cleaning, assistenza e riparazione sulle macchine, noleggi di varia durata, soluzioni finanziarie personalizzate.

“Questa nuova apertura, nella terza provincia italiana per il mercato industria e la prima per agricoltura, ci consente di essere vicini alle imprese del territorio per offrire un’eccellente esperienza di servizio” – commenta Gabriele Esposito Managing Director di Kärcher Italia. “Il know how avanzato e la forte specializzazione nel settore ci permettono di comprendere a fondo le esigenze del cliente e di proporre soluzioni per l’igiene e la pulizia personalizzate.”

Una scelta strategica quella di aprire nel bresciano per la multinazionale tedesca, primo produttore al mondo di macchine e soluzioni per la pulizia domestica, professionale e industriale e presente in Italia dal 1974, con sede a Rho (Milano). In occasione dell’inaugurazione del Kärcher Center di Coccaglio, a testimonianza dell’attenzione al territorio, Kärcher ha donato alle

scuole del Comune tre purificatori d’aria che distruggono impurità, batteri, allergeni e virus presenti nell’aria grazie ad un innovativo filtro al plasma che migliora le condizioni di salute negli ambienti scolastici.

Kärcher, multinazionale a conduzione familiare, nel 2021 ha fatturato oltre 3 miliardi di euro, con una crescita del 13,6% rispetto il 2020.

Conta oltre 14.500 dipendenti in oltre 150 sedi presenti in 78 paesi del mondo; in Italia sono presenti tre stabilimenti di eccellenza che impiegano oltre 1000 persone e oltre 50.000 centri di assistenza in 200 nazioni.

L’innovazione è il fattore di crescita più importante per l’azienda: circa il 90% dei prodotti in listino ha infatti meno di cinque anni e nel reparto di ricerca e sviluppo sono occupati oltre mille tra ingegneri e tecnici. Kärcher detiene attualmente oltre 630 brevetti attivi. Grazie alla strategia di sostenibilità saldamente ancorata nella cultura aziendale, lo scorso anno Kärcher ha raggiunto l’obiettivo della produzione a zero emissioni di CO2 in tutti i suoi stabilimenti nel mondo.