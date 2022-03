Confartigianato Brescia: “L’illegalità crea concorrenza sleale”

(red.) Collaborazione, legalità e attenzione al ruolo sociale dell’artigianato. Sono solo alcuni dei temi emersi lunedì 21 marzo in occasione dell’incontro tra la Giunta di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e il Prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà.

In quello che il presidente Massetti, dopo i saluti di benvenuto, le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per l’incarico di Prefetto di Brescia a due mesi esatti dall’incarico nella nostra provincia, ha definito un “momento estremamente difficile per le imprese e l’economia”, il numero uno dall’organizzazione di via Orzinuovi ha ribadito la volontà a “fare rete, verso una direzione di ascolto e proficua collaborazione”.

Il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti ha sottolineato inoltre: “Dove c’è l’illegalità c’è concorrenza sleale. Già l’emergenza economica causata dalla pandemia – ancora in atto – ha indebolito le imprese: dal lockdown il drastico calo dei fatturati e le incertezze crescenti, ora la guerra e la corsa folle del costo dell’energia e delle materie prime. Fattori che pesano sul presente e sulla tenuta futura delle imprese, ma soprattutto espongono oggi più che mai le attività al pericolo di usura e illegalità. Per questo è importante tenere alta la guardia. Confartigianato è pronta a fare la sua parte, ponendosi in prima linea accanto alla Prefettura e alle forze dell’ordine per il monitoraggio della situazione, a tutela del nostro tessuto produttivo”.

Da qui la necessità di ribadire “la centralità dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, elemento fondante di coesione della comunità territoriale” ha concluso Massetti.