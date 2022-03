Confindustria Brescia, i docenti a lezione in fabbrica

(red.) Ha preso il via nei giorni scorsi – con l’incontro “Lavorare in team” tenuto all’IIS Don Milani di Montichiari (Brescia)– la seconda e conclusiva annualità del progetto FIP – Formazione per l’Istruzione Professionale, che vede coinvolti 40 docenti degli IIS Cerebotani di Lonato del Garda e Don Milani di Montichiari dell’indirizzo MAT (Manutenzione ed assistenza tecnica).

Il progetto biennale “FIP – formazione per l’istruzione professionale” è nato dall’intesa tra Confindustria Brescia, Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, l’Università Cattolica sede di Brescia (Dipartimento di Scienze della Formazione), Università Statale di Brescia (Dipartimento di Ingegneria) e i Dirigenti Scolastici rispettivamente degli “IIS Cerebotani di Lonato del Garda e IIS Don Milani di Montichiari”.

Con l’istituzione della nuova formazione professionale è necessario di avvicinare il mondo della scuola e quello delle aziende, facilitando la conoscenza reciproca dei due sistemi coinvolti in termini di organizzazione, logiche di funzionamento e di approccio al lavoro.

L’obiettivo è fornire ai docenti una visione ampia dell’impresa e del sistema economico locale perché formino dei giovani con competenze e visione del futuro con un maggior grado di occupabilità.

Durante il secondo anno, il percorso si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze progettuali nell’ambito della costruzione di Unità Didattiche di Apprendimento e di gestioni delle classi difficili. Gli insegnanti coinvolti avranno l’opportunità, in particolare, di conoscere e confrontarsi con dimensioni, linguaggi e richieste di professionalità provenienti dal tessuto produttivo locale al fine di co-costruire insieme percorsi professionalizzanti e di apprendimento per i giovani.

Il progetto è nato nel 2019 su spinta di Confindustria Brescia, a seguito di un tavolo di lavoro tra le parti coinvolte, per rispondere al problema della disoccupazione giovanile, e costituisce una novità assoluta, in grado di offrire un supporto di conoscenza e di visione della realtà economica, indispensabile per progettare i nuovi percorsi formativi.

I prossimi incontri sono in programma il 23 marzo all’IIS Cerebotani di Lonato del Garda (Dinamiche relazionali e gestione delle classi difficili), giovedì 7 aprile all’IIS Don Milani di Montichiari (Incontro di preparazione per la realizzazione del focus group), mercoledì 27 aprile all’OMB Saleri (Visita aziendale e realizzazione del focus-group), mercoledì 18 maggio all’IIS Cerebotani di Lonato (Costruzione di una UDA). Nel mese di maggio, è inoltre previsto un incontro conclusivo e diffusione dei risultati nella sede di Confindustria Brescia.