Coccaglio, Bialetti torna all’utile: nel 2021 ricavi su del 17,4%

(red.) Bialetti ritorna all’utile nel 2021 chiudendo l’esercizio con un risultato netto positivo per 5,7 mln (-10,5mln nel 2020) su ricavi cresciuti del 17,4% a 147,5 milioni. L’ebitda migliora dell’1% a 24 milioni, mentre quello normalizzato è cresciuto del 21,8% a 16,28 milioni. Al 31 dicembre 2021 l’indebitamento finanziario netto è pari a 79,4 milioni dai 96,6 milioni di fine 2020 (dati senza Ifr16 e Ifrs9).

“Seppur all’interno di un contesto macroeconomico soggetto ad alta volatilità, in particolare per quanto riguarda i costi di approvvigionamento delle materie prime e le forniture legate all’energia, le evidenze gestionali dei primi due mesi del 2022 mostrano segnali incoraggianti per quanto riguarda l’andamento del fatturato e della redditività, in linea con gli obiettivi strategici dell’azienda”.

Gli amministratori di Bialetti ritengono “superate” le incertezze che mettevano in dubbio la capacità di continuare a operare col presupposto della continuità aziendale fatta eccezione per la capacità “di raggiungere gli obiettivi del Nuovo Piano e di rispettare i covenant finanziari definiti nel Nuovo Accordo di Ristrutturazione” e per il “perfezionamento della procedura di Dismissione Bialetti (che consenta il rimborso dell’indebitamento finanziario esistente), ovvero il rifinanziamento del medesimo”.