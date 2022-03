Confartigianato, torna l’Happy Hour dell’Innovazione

(red.) Torna l’Happy Hour dell’Innovazione. L’aperitivo artigianale, format ideato dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Brescia, guidato da Michele Torri e pensato per incontrarsi e formarsi, presenta il primo appuntamento del nuovo anno con Giuseppe Sigurtà, amministratore delegato del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Verona) e membro del World Order of the Tulip:

L’appuntamento è in calendario mercoledì 23 marzo a partire dalle 19,45 presso la sede di Confartigianato Brescia di via Orzinuovi 28.

In questi anni, attraverso il conviviale momento di incontro “dell’aperitivo artigiano”, molti i personaggi del mondo dell’economia, della politica, della cultura e dello sport si sono avvicendati per portare la loro personale esperienza condividendone le sfide vinte, le occasioni di crescita e anche le sconfitte proprio con i giovani imprenditori che hanno continuato a sostenere l’informale momento per restare in aggiornamento e affrontare le sfide insieme all’esempio e all’esperienza di chi ce l’ha fatta.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al form riportato sul sito www.confartigianato.bs.it. Per partecipare all’incontro in presenza sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (green pass). Per informazioni 030 3745.284 email: area.categorie@confartigianato.bs.it