Formula UnoxCento: Gruppo Carmeli rilancia il mercato dell’auto a Brescia

(red.) Un nuovo prodotto per la clientela Gruppo Carmeli: con Formula UnoxCento acquistare un’auto diventa più facile. A inizio 2022, la nota concessionaria attiva da anni nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona sta affrontando, come l’intero settore automotive, la giustificata titubanza della clientela più incerta: la transizione green e il caro energia frenano l’impulso d’acquisto di molte persone.

Con la nuova Formula infatti la clientela può acquistare un veicolo moderno, sicuro e di qualità con una rata dell’1% del valore dell’automobile, avendo poi la libertà di restituirla, così che il proprietario possa sempre mantenersi al passo con una mobilità che si innova e rinnova sempre più velocemente.

La grandissima novità di questo prodotto è la versatilità: è infatti attivabile su veicoli anche usati e aziendali, oltre al KM0 e non solo sulle vetture di nuova immatricolazione come invece accadeva fino ad oggi!

L’ampia gamma di vetture a disposizione presso l’Outlet Multimarca Gruppo Carmeli è coinvolta nell’iniziativa, una disponibilità sempre garantita grazie alla forza del Gruppo, ormai consolidato sul territorio, che può contare su uno staff di dieci professionisti specializzati nell’acquisto di veicoli in Italia e sui mercati europei al miglior prezzo, fornendo quindi al cliente una vasta scelta di veicoli in pronta consegna anche in tempi di carenza di prodotto dovuto alle note dinamiche internazionali.

Queste le parole dell’A.D. Giampaolo Carmeli sull’innovativo prodotto UNOXCENTO: «Non dobbiamo perdere il treno della transizione ecologica, ma nel frattempo non stiamo fermi ad attendere, innoviamoci!».

CHI È GRUPPO CARMELI

Concessionaria ufficiale dei marchi Renault, Dacia, Nissan, oltre che officina autorizzata anche per i brand Mercedes e Smart, Gruppo Carmeli presenta sette showroom nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona.

Con un ambiente professionale e organizzato, da Gruppo Carmeli puoi trovare tutte le marche e i modelli che vuoi: auto nuove e usate e veicoli a km zero o con meno di 12 mesi di vita, veicoli commerciali da personalizzare secondo tutte le esigenze e tutte le soluzioni di acquisto e noleggio.

Ma non solo: questa concessionaria con oltre 40 anni di storia, propone la migliore esperienza d’acquisto del settore, un’esperienza fatta di QUALITÀ, CONVENIENZA e CORTESIA certificata con la garanzia di “Best Digital Automotive Reputation” e più di 13.000 recensioni positive.