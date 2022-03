Medicina rigenerativa, la bresciana 303 Pharma sbarca a Dubai

(red.) 303 Pharma sbarca a Dubai. L’azienda bresciana sarà il rappresentate di punta del Made in Italy alla 21° edizione del Dubai Derma, che quest’anno si terrà all’interno dell’Esposizione Universale ospitata dalla città-stato emiratina.

Sin dalla sua nascita, avvenuta nel 2018 grazie a un’intuizione di Marco Benedetti e Liliana Abrami, 303 Pharma è sempre stata un punto di riferimento italiano e mondiale nella progettazione e produzione di linee di prodotti per un nuovo modello di medicina rigenerativa. Massima espressione di questo costante lavoro di ricerca è la proteina ricombinante Neosilk, ricavata dai bozzoli del baco da seta allevati in Giappone. “In un settore come quello sanitario, che vive di innovazione costante- spiega Liliana Abrami Co founder di 303 Pharma- i nostri laboratori più di altri hanno rivolto lo sguardo – e continuano a farlo – verso la ricerca di soluzioni sempre nuove”.

Dai filamenti dei bachi da seta, si estrae una catena di collagene alfa, sovrapponibile al tessuto epidermico dell’essere umano. La proteina presenta quindi una composizione molecolare monoelica, compatibile con i tessuti a livello di distretto epidermico e facilmente assorbibile. E proprio per questo, il rischio di innescare reazioni allergiche e di sensibilizzazione sono sostanzialmente pari a zero. L’innovativo collagene “vegano”, viene estratto dal filamento di bachi da seta alimentati ed allevati secondo altissimi standard in Giappone. Una nuova frontiera per la medicina rigenerativa, sempre più cruelty-free.

“ Il nostro obiettivo è l’internazionalizzazione- prosegue Marco Benedetti Co founder di 303 Pharma- questa la leva che ci ha condotto ad essere una delle aziende protagoniste del panorama internazionale. Per questo motivo, l’azienda presenzierà ad una conferenza scientifica dal titolo Medical & Healthcare moderata da Antonio Graziano – Ceo di Hbw Group. Un appuntamento quello di lunedì 21 marzo presso il Al Habtoor Palace – Ballroom A&B di Dubai, che ha lo scopo di riunire le più importanti istituzioni internazionali del settore, con l’obiettivo di avviare il dibattito e favorire le relazioni con partner strategici e i più stakeholder a livello internazionale”.