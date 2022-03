Techne investe in Prospecto, startup dell’agricoltura di precisione

(red.) Coltivando idee se ne raccolgono i frutti. E la collaborazione tra Techne e Prospecto – due realtà accomunate dalla passione per i numeri, guidate da valori importanti come l’innovazione e la precisione – ne è la dimostrazione.

Davide Peli – in qualità di Presidente & C.E.O. di Techne srl e di Presidente nazionale del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese – è da sempre a fianco delle nuove generazioni e sostenitore delle loro espressioni più innovative.

In particolare, coglie una nuova sfida diventando socio di Prospecto, una startup innovativa che ha l’obiettivo di supportare le aziende agricole con sistemi integrati di sensori ed algoritmi predittivi per l’agricoltura di precisione. Come lo sviluppo di un dispositivo ed il relativo software in grado di monitorare le variabili ambientali responsabili sia della salute della vite, che della maturazione dell’uva in campo, stimando il periodo ottimale di vendemmia.

Prospecto vinse nel 2020 C-Lab – progetto universitario avviato anche da TECHNE – che permette a diversi ragazzi di misurarsi con il mondo del lavoro – e che muove i suoi primi passi grazie alla collaborazione con Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, che ha messo a disposizione del Team, spazi e consulenti.

Oggi, l’idea di Simone Pasinetti, Davide Botturi e Matteo Soprani ha preso vita, diventando una vera e propria startup. «Abbiamo bisogno di menti brillanti all’interno delle nostre realtà, – racconta Peli – abbiamo bisogno delle nuove generazioni, delle loro idee fresche e di nuove competenze. Investire nel capitale umano è una priorità: sono le persone le nostre vere eccellenze».