Cna Brescia, nuova convenzione con la società cooperativa Il Mosaico

(red.) È stata siglata una convenzione tra CNA Brescia, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Brescia, nella persona della presidente Eleonora Rigotti, e Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Lumezzame, rappresentata dalla presidente Vincesina Bossini.

L’obiettivo, da parte di CNA, sempre impegnata a promuovere a favore dei propri associati e dipendenti e delle rispettive famiglie ogni iniziativa utile al loro sostegno e benessere, è offrire ai propri associati e dipendenti la possibilità di accedere ai servizi della cooperativa a condizioni particolarmente agevolate. Le aree specifiche della convenzione riguardano servizi all’infanzia/famiglia, messi a disposizione da Il Mosaico, quali accesso privilegiato al Bionido; consulenza, sostegno e formazione di Spazio Cambiamenti presso le sedi di Lumezzane, Sarezzo, Bovezzo e Villaggio Prealpino; consulenza genitoriale, psicoterapia di gruppo e familiare, valutazione e trattamenti dei disturbi del neurosviluppo etc. Inoltre la sinergia fra i due enti rende possibile lo sviluppo dell’Area Lavoro (gestita da Solco Brescia) per consulenza e formazione di carattere psico-antropologico per datori di lavoro e dipendenti stranieri, mediazione linguistico-culturale per situazione conflittuali in staff di lavoro presso le aziende associate di CNA, supporto dell’Agenzia del lavoro del Consorzio Solco di Brescia per sgravi o incentivi di assunzione tramite sistemi dotali di Regione Lombardia, supporto alla ricerca di dipendenti per attività artigianali e altro ancora.

Per Il Mosaico, nata nel 1991 dal lavoro di alcuni volontari attivi nella Parrocchia di San Sebastiano a Lumezzane per l’accoglienza di immigrati, la sinergia con l’ente di via Orzinuovi è un’occasione di ulteriore valorizzazione del lavoro quotidiano e delle proprie professionalità, dedicate a ciò che da sempre sta a cuore alla cooperativa: la persona, i minori e la famiglia.