Industria, il gruppo Grazioli acquista il 100% di Stocchetta Cilindri

(red.) Il Gruppo Grazioli, in data 8 marzo 2022, ha perfezionato l’acquisizione del 100% delle quote della bresciana Stocchetta Cilindri, società precedentemente partecipata con una quota pari al 25%.

Con questa operazione, Gruppo Grazioli – già leader nel settore della distribuzione industriale – prosegue il proprio percorso per diventare un punto di riferimento autorevole e qualificato per l’Industria, allargando la sua offerta globale integrata, unica sul mercato, alla progettazione e realizzazione di cilindri oleodinamici e pneumatici per molteplici applicazioni industriali.

L’acquisizione permette inoltre al Gruppo di ampliare il proprio know-how nella progettazione di soluzioni custom, e di valorizzare ulteriormente i consolidati rapporti commerciali instaurati da Stocchetta Cilindri che, in oltre 50 anni di attività, si è affermata come fornitore strategico per alcuni dei più importanti gruppi metallurgici e siderurgici al mondo.

“Uno dei principali obiettivi che Gruppo Grazioli intende perseguire, all’indomani di questa importante acquisizione, è quello di investire e ammodernare in ottica 4.0 i reparti di lavorazione di Stocchetta – commenta Pietro Grazioli, Presidente – per renderla un polo di eccellenza in cui poter mettere in pratica e valorizzare le best practices e i servizi a valore aggiunto che il Gruppo offre ai propri clienti.”