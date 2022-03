Ruote Libere su caro carburanti: “Anche in Italia si taglino le accise”

(red.) “Apprendiamo che il ministro delle Finanze irlandese e presidente dell’Eurogruppo, Pascal Donohoe, ha annunciato un taglio temporaneo delle accise applicate su benzina e diesel in Irlanda. L’accisa si ridurrà di 20 centesimi per litro di benzina e 15 centesimi per il diesel a partire dalla mezzanotte di stasera. Parallelamente nel nostro Paese, in Commissione attività produttive, si inizia a parlare finalmente di sterilizzazione delle accise e anche il premier sembra aprire in questo senso con una ulteriore manovra ad hoc che consenta di ridurre il costo del carburante in modo significativo. Però c’è fretta. Chiediamo al Presidente Draghi un intervento immediato anche il Italia dove il prezzo del gasolio ha toccato vette non più sostenibili per l’autotrasporto italiano”. Così Cinzia Franchini, portavoce di Ruote Libere il raggruppamento di piccoli e medi imprenditori del trasporto merci in conto terzi. “E’ urgente abbassare subito il peso delle tasse sul gasolio; un “prezzo politico del carburante” con la riduzione delle accise di almeno 0,30 £ al litro. Il presidente dell’Eurogruppo ha dimostrato questa sera nei fatti che la proposta da noi avanzata da tempo e praticabile”. Conclude Franchini : “Ci auguriamo che il Governo intervenga, accogliendo così l’ultimo grido di allarme degli operatori del settore, prima che si arrivi al blocco della merce causato dal fermo tecnico degli autotrasportatori non più in grado materialmente di mettere in moto i propri autocarri e alla chiusura di migliaia di imprese, piccole e grandi, ugualmente accumunate dalla insostenibilità della situazione venutasi a creare”.