Salumificio Volpe, nuovo stabilimento nel Parmense

(red.) Il Gruppo Volpi apre un nuovo stabilimento a Montechiarugolo, nel Parmense, il sesto dopo quelli già avviati nel bresciano a Collebeato, a Roè Volciano, a Pilastro (Parma), a Traversetolo (Parma) e ad Offanengo (Cremona).

L’avvio dei lavori è previsto in autunno, ma la sede entrerà in funzione nel gennaio 2024, per un investimento previsto di 32 milioni di euro che potrebbero salire a 35 a causa dei rincari legati agli aumenti dell’energia. L’area su cui sorgerà il nuovo impianto produttivo si estende per 70mila metri quadrati e il nuovo polo alimentare (15 mila metri quadrati) verrà completamente alimentato dal fotovoltaico e schermato in modo tale che sia in sintonia con l’ambiente circostante. Verrà incentivata la mobilità elettrica dei dipendenti con postazioni di ricarica green. Centrotrenta le assunzioni nel nuovo sito parmense dove si produrranno le vaschette in carta FSC 100% riciclabili e che abbatte ill 75% della CO2 prodotta dal trasporto.