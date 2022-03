Confindustria Brescia presente a Expo Dubai 2020

(red.) Una delegazione di Confindustria Brescia, tra cui la Vice presidente con delega al Capitale Umano, Elisa Torchiani, e il Presidente della Piccola Industria, Marco Capitanio, è in visita dallo scorso sabato a Expo Dubai 2020.

La missione organizzata dall’associazione di via Cefalonia si inserisce in continuità con la precedente visita, nel 2010, all’esposizione universale di Shanghai, in Cina, e con la presenza bresciana a Expo Milano 2015, attraverso la realizzazione dell’Albero della Vita.

Nei giorni scorsi, in particolare, la delegazione ha incontrato – in visita ufficiale al Padiglione Italia – Paolo Glisenti, Commissario Generale per l’Italia a Expo Dubai 2020.

“Anche in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, abbiamo voluto essere presenti per testimoniare la vicinanza della nostra Associazione al mondo dell’impesa – spiegano Elisa Torchiani e Marco Capitanio –. Tra le tante attività, in questi giorni abbiamo avuto modo di

visitare in particolare il Padiglione Italia, che ripercorre il meglio del genio italiano sino alle innovazioni più recenti, anche in ambito spaziale, e di incontrare il commissario Glisenti.”