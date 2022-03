Promotica acquista il ramo d’azienda incentive e loyalty di Giglio Group

(red.) Promotica spa, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisizione del ramo d’azienda incentive & loyalty di proprietà della società Ecommerce Outsourcing srl, interamente controllata da Giglio Group spa, al prezzo di 1,2 milioni di euro. Il closing avverrà entro venerdì 4 marzo 2022.

Il ramo d’azienda ha registrato un fatturato nel 2020 (ultimo dato disponibile) pari a circa 2,4 milioni di euro e un EBITDA di 282 mila euro; è specializzato nella gestione di programmi di loyalty ed engagement digitali e si candida dunque a essere la divisone digital di Promotica.

“L’acquisizione del ramo d’azienda incentive & loyalty di Giglio Group è un tassello fondamentale del nostro piano di crescita”, ha spiegato Diego Toscani, amministratore delegato Promotica, “in quanto accelera la nostra presenza nel mercato della loyalty digitale. La digitalizzazione è un fenomeno che sta investendo ogni settore e anche nell’ambito loyalty i clienti richiedono servizi aggiuntivi in chiave digital, una richiesta che possiamo ora soddisfare più agevolmente grazie alle competenze tecnologiche aggiuntive che derivano dall’incorporazione di questo ramo d’azienda nel nostro Gruppo. Noi siamo stati tradizionalmente indirizzati verso una gestione tattica delle operazioni loyalty, adatta alle esigenze della grande distribuzione, nostro principale ambito di riferimento, ora spostiamo la nostra attenzione verso una gestione strategica, più focalizzata sulla parte consulenziale”.

“L’operazione segue la recente acquisizione di Grani & Partners”, prosegue Toscani, “e si inserisce in un programma lineare di crescita per linee esterne e di sviluppo dimensionale, finalizzato ad aumentare la competitività di Promotica in Italia e nel panorama internazionale. Infine, è importante mettere in evidenza che il ramo oggetto d’acquisto è parte di Giglio Group, leader nel settore e-commerce a livello internazionale: la partnership testimonia quindi la capacità e la credibilità di Promotica nell’interfacciarsi con attori di calibro elevato”.