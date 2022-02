Rai Way sceglie VoiceBot della bresciana Bbs per la gestione del contact center

In questi giorni in tutta Italia si sta procedendo alla riassegnazione delle frequenze TV. Un cambiamento che sta riguardando tutti i cittadini e che deve essere gestito in modo efficace ed efficiente.

Rai Way ha trovato in Bbs, azienda bresciana nata nel 1999 che fornisce tecnologie multimediali interattive “chiavi in mano” per il marketing territoriale, l’infomobilità, il turismo e la cultura, il partner ideale per gestire il proprio customer service attraverso un sistema di Intelligenza Artificiale

Bbs ha infatti messo a punto un progetto innovativo, sviluppato con l’Università degli Studi di Brescia – Facoltà di ingegneria e dipartimento di Intelligenza Artificiale, e l’Università Federico II di Napoli, basato su un sistema integrato multicanale che utilizza tecniche e algoritmi di intelligenza artificiale: BBS Voice Bot®.

Un sistema che RAI WAY ha trovato ottimale per fornire a tutti gli utenti RAI un supporto altamente tecnologico in grado di sostenere una conversazione in un linguaggio naturale, immediato, e capace di fornire informazioni e segnalazioni di guasti o problematiche inerenti il cambio di frequenze in atto in Italia.

Bbs Voice Bot® è infatti in grado di ricevere richieste vocali (da telefono fisso, mobile e totem) e scritte (Web chat, WhatsApp, SMS e-mail e Telegram) e di fornire assistenza e informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza tempi di attesa garantendo, grazie al modulo id AI, un servizio personalizzato, chiaro, puntuale e pienamente soddisfacente per gli utenti, in grado di apprendere sempre più via via che viene utilizzato.

“Siamo orgogliosi che Rai Way abbia scelto BBS Voice Bot® in questa importante operazione”, dice Bruno Bottini, Amministratore Delegato di BBS. “Il nostro sistema è in grado di fornire un’assistenza molto simile a quella dei servizi customer con operatore, eliminando però fastidiose attese e fornendo dati tecnici in tempo reale utili all’azienda erogatrice per migliorare i propri servizi. In questo modo BBS ha posto le basi per il contact center del futuro”.

Uno strumento in grado di tenere aggiornato costantemente l’utente sulla soluzione del problema o di coinvolgere un operatore umano nel caso in cui la domanda non fosse riconosciuta dal sistema e, a differenza dei tradizionali servizi customer, di fornire contemporaneamente una reportistica dettagliata delle segnalazioni al reparto tecnico.

Una collaborazione quella tra Rai Way e Bbs che va ad arricchire il vasto numero di prodotti e progetti realizzati da aziende che hanno deciso di puntare tutto su innovazione, nuove tecnologie e mercato del futuro.

Il numero telefonico e la Live Chat per accedere al servizio sono riportati a questo link: http://www.raiway.it/contatti-utili