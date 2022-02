Dexanet acquisisce Ittrio e cresce nel marketing digitale

(red.) Dexanet, agenzia con sede a Sarezzo specializzata in marketing digitale e comunicazione, informa di aver acquisito Ittrio, azienda guidata da Giovanni Zorzan e Sergio Pasotti, che dal 1996 realizza siti web e opera nel settore internet. L’operazione, seguita dal team M&A e legale dello Studio Bandera di Brescia, consente a Dexanet di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato del marketing digitale.

Con l’acquisizione di Ittrio aumenta anche il numero dei clienti, già consistente. “Ma è la loro fedeltà il dato più rilevante”, osserva Loris Garau, titolare dell’agenzia. “Lavoriamo per imprese e marchi di ogni settore merceologico: da quello della produzione industriale, ambito nel quale siamo nati, alle software house, al turismo, al retail, alla moda, al beverage, ai beni durevoli e semidurevoli. Offriamo servizi sia in ambito B2B che consumer”.

Dexanet occupa oggi 35 professionisti, una dimensione ragguardevole anche in prospettiva nazionale, distribuiti nei diversi reparti sotto la guida di figure esperte: responsabili di strategia e marketing digitale, programmatori e analisti, SEO speclialist, web designer, grafici, copywriter, social media manager.

“Siamo cresciuti col passaparola”, spiega ancora Garau: “In agenzia arrivano una media di due-tre richieste la settimana. Spesso la domanda è di un nuovo sito internet, di un e-commerce. Ma il nostro primo lavoro è di capire invece ciò di cui ha davvero bisogno il potenziale cliente: una strategia di marketing, un piano di comunicazione integrata, una più nitida visione delle prospettive di mercato… rispetto ai quali il sito è solo uno dei tasselli, talvolta nemmeno il più urgente”.

Grazie alla nuova acquisizione, Dexanet sarà in grado di migliorare e ampliare i propri servizi, per intercettare sempre più marchi che operano a livello internazionale, com’è avvenuto con le recenti acquisizioni di clienti di elevato standing quali Flaem, impresa italiana nell’elettromedicale, Magic Vac, produttrice di apparecchiature per il sottovuoto, e Ryobi Italia, compagnia italiana del colosso mondiale del fai-da-te e giardinaggio.

L’obiettivo per il futuro è lo stesso che ha orientato l’agenzia in passato: crescere in modo continuo e regolare.