Confindustria Brescia, visita del console americano Robert Needham

(red.) Il Console Generale statunitense in Italia Robert Needham ha visitato, nella mattinata di oggi, la sede di Confindustria Brescia, incontrando Mario Gnutti (Vice presidente Confindustria Brescia con delega all’Internazionalizzazione). “Le comunità imprenditoriali statunitensi e bresciane condividono forti legami – ha commentato Needham a margine dell’incontro –, che speriamo continuino a rafforzarsi”.

Robert Needham si è insediato a Milano il 2 ottobre 2020. Ha iniziato la sua carriera diplomatica presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 1991 ed è membro del Senior Foreign Service con il grado di Ministro-Consigliere. Tra il 2017 e il 2019 è stato Direttore Esecutivo del Bureau of European and Eurasian Affairs e del Bureau of International Organization Affairs del Dipartimento di Stato a Washington DC. Mr. Needham ha svolto le proprie mansioni per lungo tempo all’estero e ha avuto incarichi presso le missioni diplomatiche degli Stati Uniti in Polonia, Oman, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Ucraina, presso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti alle Nazioni Unite a Ginevra, in Belgio e in Afghanistan.