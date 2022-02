Business Process Automation, Docsmarshal entra nell’offerta di Personal Data

(red.) Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione, la continuità operativa e la cybersecurity dei sistemi IT, annuncia la partnership con Cualeva per la commercializzazione di Docsmarshal, soluzione software dedicata alla Business Process Automation.

Docsmarshal è una soluzione che permette di gestire le esigenze di Business Process Management (BPM), attraverso tools evoluti che consentono di definire, ottimizzare e monitorare i processi aziendali contribuendo a snellire i flussi di lavoro complessivi e a rendere efficiente ed efficace il business dell’azienda.

“Docsmarshal ci consente inserire nella nostra offerta uno strumento straordinario per aiutare i clienti nella gestione dei processi logici e migliorare le performance aziendali” commenta Alessandro Annese, responsabile divisione software di Personal Data. “E’ un software caratterizzato da una notevole elasticità di configurazione, infatti si differisce da altre soluzioni di BPM per la possibilità che offre di poter creare il proprio ambiente di lavoro in modo personalizzato a partire dall’aspetto grafico e terminare all’integrabilità con altri strumenti di lavoro aziendali”.

L’utilizzo di Docsmarshal migliora le prestazioni aziendali attraverso la gestione e l’ottimizzazione dei processi interni ed esterni, semplificando il lavoro e conseguentemente la produttività di dipendenti, reparti e vendite, incrementandone la qualità. Caratterizzato da un’interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, offre un’ampia varietà di funzioni di ricerca e reporting delle attività di business e process intelligence (BPI) e dispone di funzionalità che permettono una visibilità a 360° del processo che facilita la capacità di gestione di dati, priorità e comunicazione, anticipando e correggendo in modo proattivo eventuali problemi o rallentamenti nelle attività.

“Grazie alla struttura totalmente configurabile, uno dei punti di forza di questa piattaforma è la capacità di integrare e far dialogare i sistemi già adottati in azienda (gestionali, ERP, BI, etc.)”, continua Annese, “e non solo, in quanto è possibile integrare la procedura anche con tool esterni di intelligenza artificiale come AWS di Amazon”.

Il 22 febbraio, durante l’evento Docsmarshal organizzato da Cualeva che si terrà presso il Chervò Golf Hotel & Resort di San Vigilio, Pozzolengo (BS), nella sessione pomeridiana delle ore 14,40 Alessandro Annese illustrerà nel suo intervento dal titolo “Non solo CRM, come organizzare l’intera operatività”, l’esperienza di Personal Data.