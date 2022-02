Promotica: nuova campagna nazionale per Coop Italia

(red.) Promotica spa – agenzia loyalty con sede a Desenzano specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – comunica l’avvio della nuova campagna nazionale realizzata per Coop Italia.

La campagna, che ha un valore indicativo tra i 18 e 21 milioni di euro di giro d’affari complessivo per Promotica, è la prima a livello nazionale per il cliente Coop, rinsalda e porta a un livello superiore la già consolidata relazione tra Promotica ed il Sistema Coop, costruita negli anni grazie alla realizzazione di numerose iniziative di successo per le varie cooperative presenti in tutta Italia.

Per Coop i temi trattati, il contatto con l’ambiente, la mobilità slow e la vita all’aria aperta, rientrano a pieno titolo negli interessi di una insegna da sempre particolarmente attenta al concetto di sostenibilità e di minor impatto ambientale possibile di tutto il suo operare.

Nel dettaglio, l’attività proseguirà fino al 4 maggio 2022, ed è una short-collection che prevede in palio i prodotti della collezione “Ariaperta”: zaini, fitness watch e accessori per il trekking e l’escursionismo realizzati in larga parte con materiali riciclati. “Ariaperta” nasce dalla collaborazione con Garmin e Ferrino, rispettivamente leader mondiale nella tecnologia GPS per l’automotive, la nautica, l’aviazione, lo sport, il fitness e l’outdoor e storica azienda italiana specializzata in attrezzatura e abbigliamento per la montagna.

“Questa campagna segna un punto di svolta nella storica collaborazione tra Promotica e Coop, che per la prima volta raggiunge una dimensione nazionale”, commenta Diego Toscani (nella foto), amministratore delegato di Promotica. “Altri elementi di novità sono poi legati alla proposta di una short-collection focalizzata sul settore Outdoor, un’operazione unica nel panorama della fidelizzazione in Italia, in partnership con un brand italiano che si affaccia alle operazioni di short collection per la prima volta, Ferrino, e con il contributo di un leader mondiale quale è Garmin. Il collezionamento è infine particolarmente attuale in quanto intercetta un trend che è esploso in quest’ultimo periodo in Italia, ossia l’incremento delle attività di trekking ed escursionismo e in generale la ricerca di un maggior contatto con la natura”.