Le imprese bresciane tornano a crescere: a fine anno erano 118.742

(red.) A fine 2021 le imprese registrate all’anagrafe camerale di Brescia sono 118.742, in crescita rispetto al 2020 di un + 1,2% che consente di superare i livelli pre-pandemici (+1,0% rispetto al 2019). “Il dato testimonia una confortante ripresa”, commenta il presidente della Camera di Commercio, Roberto Saccone, “registrata in tutto il corso dell’anno, della voglia di avviare nuove attività imprenditoriali. Si impone, tuttavia, una certa prudenza nell’analisi della nati-mortalità d’impresa in quanto le cessazioni sono state frenate da sostegni istituzionali e moratorie mirate alla salvaguardia del tessuto imprenditoriale dagli effetti della crisi. E’ interessante rilevare – prosegue il Presidente Saccone – il dato relativo alle start up innovative: a novembre 2021 (ultimo dato ufficiale rilevato), risultano 267 le Start up Innovative iscritte alla sezione speciale del Registro imprese di Brescia, ovvero 49 in più rispetto a fine 2020”. Si tratta dell’incremento più alto registrato negli ultimi dieci anni, ma che resta influenzato dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria in corso, ormai, da due anni.

Dall’analisi dei flussi della natalità d’impresa, realizzata dal Servizio Studi della Camera di Commercio di Brescia, emerge che da gennaio a dicembre 2021 sono state avviate 6.852 imprese, in aumento del 17,9% sul 2020. Il rimbalzo della natalità d’impresa – dopo la sospensione dell’iniziativa imprenditoriale che aveva caratterizzato tutto il 2020, anno più acuto dell’emergenza sanitaria- palesa una ritrovata fiducia degli aspiranti imprenditori bresciani che ha consentito di recuperare pienamente i livelli pre-Covid (+1,4% rispetto alla media 2017-2019, 6.758 movimenti).

Sul fronte della mortalità imprenditoriale nel complesso del 2021 sono 5.205 le imprese che hanno cancellato la propria posizione dall’anagrafe camerale bresciana, ovvero il 9,7% in meno rispetto al 2020. Il dato delle cessazioni di attività rappresenta il valore più basso dell’ultimo decennio e anche il confronto con il flussi medi del triennio pre-Covid (6.486 movimenti nella media degli anni 2017-2019) conferma il vistoso calo delle chiusure d’impresa. (- 19,7%).

Il bilancio annuale della nati-mortalità delle imprese bresciane tra gennaio e dicembre 2021 si è chiuso con un saldo positivo di 1.647 unità. Si conferma il saldo più alto dell’ultimo decennio che, tuttavia, rimane condizionato dal perdurare del calo anomalo delle cessazioni, per tale motivo impone prudenza nella valutazione dell’evoluzione della struttura imprenditoriale.

Le dinamiche della nati-mortalità d’impresa del comparto artigiano ricalcano quelle già descritte per l’universo delle imprese ma con intensità diverse. A fine 2021 all’anagrafe camerale si contano 2.091 iscrizioni di nuove imprese artigiane, in aumento sullo scorso anno del 13,1%. A testimonianza che anche nel mondo artigiano è tornata la voglia di fare impresa dopo il congelamento dell’iniziativa verificatasi nel 2020. L’aumento degli avvii d’impresa ha portato a recuperare ampiamente sui livelli pre-pandemici: rispetto alla media degli anni 2017-2019 ( 2.071 movimenti) le iscrizioni artigiane sono aumentate del 3,1%. Sul fronte della mortalità d’impresa si registra un sensibile calo delle cancellazioni sia rispetto al 2020 (-14,0%) sia rispetto al periodo pre- pandemico (-19,6% rispetto alla media delle cancellazione del triennio 2017-2019). Il saldo del bilancio demografico artigiano si chiude con un valore positivo pari a 285 unità. Sono 33.446 le imprese artigiane registrate al Registro Imprese di Brescia, in aumento dello 0,5% sul 2020 e pressoché in linea con i livelli pre-Covid (-0,5% sul 2019).

La crescita del numero di imprese si conferma stimolata dall’ampio comparto dei servizi, che rappresenta il 35% delle imprese bresciane, segnando un significativo aumento (+2,7% rispetto al 2020) a prosecuzione di un trend espansivo ininterrotto da oltre un decennio. La dinamica dei servizi dell’ultimo anno è stata trainata dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+390 imprese pari al 6,5% rispetto al 2020); da quelle finanziarie e assicurative (+158 unità; pari al 5,1%); dai servizi di supporto alle imprese (+122 imprese; pari al 3,0%) e da quelli di informazione e comunicazione (+80 unità corrispondenti a un incremento del 3,0%).

Il settore delle costruzioni ha riportato per tutto il 2021 una dinamica brillante che ha consentito di chiudere l’anno con una decisa crescita pari al 2,1% (+382 imprese in più sul 2020) a cui ha contribuito la ritornata vitalità degli artigiani edili (+198 imprese in più rispetto allo scorso anno). Risultato che inverte il trend negativo che ha caratterizzato il settore nel periodo 2011-2019.

In leggera ripresa l’iniziativa imprenditoriale nel commercio che chiude il 2021 con aumento dello 0,3% rispetto al 2020 (63 imprese in più).

Dinamica stazionaria per i servizi di alloggio e ristorazione che segnano un +0,1%.

Si confermano negativi i saldi dell’agricoltura (-75 unità) e delle attività manifatturiere (-117) a prosecuzione di un trend strutturale di selezione e riduzione delle imprese in corso da molti anni.

Le imprese femminili, giovanili e straniere. L’analisi per composizione delle compagini sociali riporta dinamiche positive ma con differenti intensità.

Le imprese straniere chiudono il 2021 con un aumento della base imprenditoriale del 5,1% consolidando il ritmo di crescita sostenuto in atto da diversi anni. La risultante è che le imprese a prevalenza straniera, pari a 14.224, continuano ad acquisire importanza concentrando il 12% del totale delle imprese (rappresentavano l’11,2% nel 2019).

Le imprese gestite in prevalenza da giovani sono cresciute del 2,2% palesando un ritrovato slancio dell’iniziativa imprenditoriale attribuibile all’espansione delle attività digitali che hanno dato impulso ai servizi avanzati, e alle nuove opportunità nell’ambito delle costruzioni. A fine 2021 si contano 10.286 imprese giovanili pari all’8,7% del totale.

Sono 24.316 le imprese femminili, in crescita (+1,9% sul 2020) a un ritmo più sostenuto della media delle imprese (1,2%) e in recupero sui livelli pre-pandemici (+1,7%). Il risultato di queste dinamiche attesta la quota delle imprese gestite da donne al 20,5% del totale

Le procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni. L’analisi delle procedure concorsuali riporta un calo vistoso di scioglimenti e liquidazioni volontarie sia rispetto al 2020 (-11,4% rispetto al 2020) sia nel confronto con il periodo pre-Covid (-16,2% rispetto al 2019).

Relativamente ai fallimenti si rileva un aumento del 7,4% rispetto al 2020, anno in cui sono state adottate delle misure di sospensione di alcune procedure concorsuali, ma in sensibile calo rispetto al 2019.

I dati sopra descritti confermano come la mortalità d’impresa sia ancora sotto i livelli pre-pandemici, ne deriva che bisogna valutare con cautela le dinamiche di nati-mortalità d’impresa del 2021 e aspettare i prossimi trimestri per fare delle valutazioni più oggettive in merito.