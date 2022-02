Salvataggio Timken, Massardi: “Un lavoro di squadra”

(red.) “È notizia di oggi (mercoledì 2 febbraio, ndr.) l’annuncio del salvataggio dei lavoratori e dell’azienda Timken di Villa Carcina (Brescia).

Il sito è stato rilevato dal noto gruppo Camozzi della provincia di Brescia, il piano di reindustrializzazione garantirà il rilancio produttivo con tecnologie innovative ma soprattutto la tutela e la salvaguardia di tutti i lavoratori”. Interviene così il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi, che aggiunge: “Un grande risultato ottenuto grazie al costante impegno, come in molti altri episodi, degli assessori di Regione Lombardia Guido Guidesi (sviluppo economico) e Melania Rizzoli (formazione e lavoro). Un lavoro di squadra in concerto con il Ministro Giancarlo Giorgetti al Mise, Confindustria, provincia di Brescia e le organizzazioni sindacali”.

“Durante il periodo di reindustrializzazione, che durerà 24 mesi, il Pirellone metterà in campo tutti gli strumenti di politica attiva, di sostegno al lavoro e di sviluppo alle imprese. Grazie quindi a Regione Lombardia che conferma il proprio ruolo di primo piano nel coordinamento e nella risoluzione anche di questa grave crisi aziendale del nostro territorio” conclude Massardi.