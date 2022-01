Acque Bresciane è Top Employers Italia 2022

(red.) Acque Bresciane fa parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2022.

Dal 2018 gestiamo il ciclo idrico in provincia di Brescia, servendo 95 Comuni e garantendo un servizio di qualità a più di 570mila abitanti. Siamo impegnati nella sostenibilità ambientale e sociale, nel nostro territorio e verso i nostri 300 dipendenti.

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie delle Risorse umane (HR) e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui la centralità delle persone, l’ambiente lavorativo, l’acquisizione di talenti, la formazione, il benessere, la diversità e l’inclusione e molti altri.

La Certificazione rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno di Acque Bresciane nel prendersi cura delle proprie persone.

Lo attesta Giovanni Gardini, Responsabile Risorse umane, organizzazione e sistemi di Acque Bresciane: «Malgrado le difficoltà del 2021, che, come l’anno precedente, ha messo a dura prova le relazioni interpersonali e il mondo del lavoro, ci siamo distinti per l’impegno nel portare le nostre politiche e strategie HR a livelli d’eccellenza. La proposta di valore a chi lavora con noi è che “Ogni persona conta!” Siamo una società in crescita e in continuo miglioramento, e vogliamo crescere insieme con le nostre persone, per noi decisive e al centro della strategia, in un settore, il ciclo idrico integrato, dove vi sono rilevanti processi di trasformazione tecnologica. Passione per l’ambiente e il nostro territorio, impegno convinto verso sostenibilità, sicurezza e innovazione, formazione e valorizzazione delle persone e delle diversità sono i nostri tratti culturali».

«Oggi sappiamo che possedere il significato di quello che si fa, del proprio lavoro, agire per il bene comune e con un ampio respiro anche mentre si fa impresa, migliora i risultati e porta maggiore soddisfazione a chi lavora» afferma il Presidente di Acque Bresciane, Gianluca Delbarba. «Ce l’hanno insegnato grandi figure di imprenditori, ce lo confermano le politiche del personale più attuali: uomini e donne sono il bene più prezioso di un’azienda, per questo cerchiamo di prenderci cura di loro a 360 gradi, favorendone lo sviluppo professionale, ma anche il benessere lavorativo».

Lo conferma il Direttore Generale Paolo Saurgnani: «Stiamo crescendo una nuova generazione di tecnici e specialisti nei diversi settori. Solo investendo su di loro, con la formazione e un ambiente di lavoro inclusivo, particolarmente importanti in un periodo così complesso come quello che stiamo vivendo, otterremo la crescita dei singoli, del team della società stessa».