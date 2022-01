ABP Nocivelli vince appalto da 1,6 milioni con l’Asl Novara

(red.) ABP Nocivelli, azienda specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility management, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, comunica l’affidamento da parte dell’A.S.L. Novara dei lavori di ampliamento dei reparti di anestesia e rianimazione del P.O. di Borgomanero, per ottenere l’incremento di n. 6 posti di terapia intensiva e di n. 4 posti di terapia semi-intensiva. L’importo dell’affidamento ammonta a 1,6 milioni di euro e la durata complessiva dei lavori è stimata in 9 mesi, con inizio previsto a partire dal prossimo mese di aprile.

L’intervento rientra nel perimetro dell’accordo quadro sottoscritto dalla Società a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara di massima urgenza indetta nell’ottobre 2020 dall’allora Commissario straordinario in carica per l’emergenza Covid-19, con l’obiettivo di rafforzare e riorganizzare la rete ospedaliera nazionale, rispondendo in particolare alla significativa crescita della domanda di posti letto in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure.

“Grazie a questa commessa ci consolidiamo ulteriormente nel nostro core business, ma siamo felici anche perché con la nostra attività possiamo contribuire all’ammodernamento delle strutture sanitarie del nostro Paese”, ha dichiarato Nicola Turra, Amministratore Delegato di ABP Nocivelli.

Informazioni su ABP Nocivelli. Il Gruppo ABP Nocivelli è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è presente con sedi operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 2021 il Valore della Produzione del gruppo è stato pari a 64,2 milioni di euro, con un utile netto di 8,6 milioni di euro e un EBITDA Margin pari al 20%.