Orzinuovi, AB certificata Top Employers Italia 2022

(red.) AB fa parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2022, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

AB è una multinazionale, con sede a Orzinuovi, che propone soluzioni di sostenibilità energetica in diversi ambiti applicativi, da più di quarant’anni è a fianco delle aziende che vogliono accrescere la propria competitività attraverso il risparmio di energia e la limitazione delle emissioni nell’ambiente.

Con il suo claim “ABetter Way” esprime la propria mission non solo verso i suoi 1.200 clienti in 20 Paesi nel mondo dove è presente, ma anche nei confronti degli oltre 1.000 dipendenti, di cui 140 ingegneri, cresciuti in numero anche durante questi anni di pandemia.

Nell’arco degli ultimi 10 anni, dal 2011 al 2021, i dipendenti AB sono aumentati del 152%, con uno spazio importante riservato ai giovani (età media aziendale 38 anni), all’internazionalità (ben 37 le nazioni rappresentate all’intero del Gruppo) e alla componente femminile che si attesta oggi al 20% del personale, una percentuale inedita per un’azienda del settore energetico.

Questo importante riconoscimento internazionale certifica la qualità della gestione del personale da parte di AB che da sempre ha visto nella crescita e nella soddisfazione delle risorse umane la propria ricchezza e il valore aggiunto che le permette di eccellere all’interno del proprio settore a livello mondiale.

“Da alcuni anni stiamo rivedendo i nostri processi HR per renderli sempre più vicini alle esigenze delle nostre persone – commenta Paolo Petruccioli, HR Director di AB – e per far sì che l’esperienza quotidiana in azienda sia sempre coinvolgente e ricca di stimoli, oltre che produttiva. Abbiamo anche voluto metterci alla prova sottoponendoci alla valutazione del Top Employers Institute per essere certi di rappresentare l’avanguardia grazie alle soluzioni adottate e in linea con i più elevati standard di settore. Siamo quindi molto soddisfatti del traguardo raggiunto: ci dà ancora più energia e rafforza la nostra determinazione nel voler costruire uno stile di vita AB rispettoso delle persone e dell’ambiente, interessante per chiunque voglia condividere il nostro sogno di sostenibilità e sviluppo.”

La Certificazione rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno delle aziende nel prendersi cura delle proprie persone, come dichiara David Plink, CEO di Top Employers Institute: “Anche l’anno appena trascorso è stato un anno impegnativo, che, come il 2020, ha avuto un serio impatto sulle organizzazioni e ha messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro in tutto il mondo. Ma nonostante le oggettive difficoltà AB si è distinta nello sforzo di eccellere nelle sue politiche e strategie HR, avendo sempre come obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone, continuando ad affrontare le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione, impegnandosi per imprimere un impatto positivo sulla vita di dipendenti e collaboratori. Sono quindi particolarmente fiero e orgoglioso di congratularmi con tutte le aziende certificate Top Employers 2022 nei rispettivi Paesi di appartenenza”.

Il Programma Top Employers ha certificato e riconosciuto 1857 aziende in 123 Paesi in tutto il mondo.